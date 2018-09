Cuatro opciones están disponibles para denunciar malos tratos en los buses de transporte público en Quito

LEA TAMBIÉN

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) tiene habilitadas cuatro vías para las denuncias por mala calidad del servicio o malos tratos en el transporte público.

Correteos entre buses, no detenerse en las paradas y mala atención son algunos de los motivos que se pueden detallar en las quejas.



Estos reclamos se receptan al número 1800 AMT AMT (268 268), en las redes sociales de Facebook (Agencia Metropolitana de Quito) y Twitter (@AMTQuito); además de la aplicación para teléfonos móviles Movilízate UIO y el correo electrónico denuncias.AMT@quito.gob.ec.



En lo que va del año, la AMT recibió 1 607 quejas. De ese total, 225 corresponden a maltrato al usuario y mal servicio en el transporte público.



La agencia señaló que, después de conocer las denuncias, la información se remite a la unidad de Fiscalización de esa entidad municipal. El objetivo es que quienes están a cargo del control del transporte público realicen un seguimiento a la unidad de pasajeros.



Para que se de tratamiento a una queja, esta debe incluir los siguientes datos del bus: el número de la placa, el número de la habilitación administrativa; además de los datos de la persona que denuncia como un teléfono de contacto, correo electrónico y una pequeña reseña de lo sucedido.



Este mecanismo de denuncia se implementó como parte de la medición de los índices de calidad del servicio que los transportistas se comprometieron a cumplir a cambio de las compensaciones que entrega el Municipio, como opción para no elevar los pasajes.



Actualmente, en el Municipio se discute una eventual alza de tarifas. Según el concejal Sergio Garnica, miembro de la Comisión de Movilidad, a finales de agosto pasado, esa comisión dio dictamen favorable, sin emitir un pronunciamiento sobre la propuesta de la Secretaría de Movilidad, para que se trate el tema directamente en el Concejo y, después del debate, se incluyan las observaciones o acuerdos para que se realice una reestructuración de las tarifas.



Garnica señaló que hasta el momento no se ha hecho la convocatoria para discutir el proyecto de reestructuración de las tarifas en el Concejo Metropolitano, después de ese primer filtro en la Comisión de Movilidad.



Alfredo León Banderas, secretario de Movilidad del Municipio, indicó que, como parte de esa reestructuración de las tarifas, se implementará un sistema de recaudo que incluya tecnología que permita monitorear y controlar la calidad del servicio de los buses.