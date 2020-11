25 personas realizaron trabajo comunitario por cometer infracciones durante la pandemia

Labores de limpieza y jardinería fueron las actividades impuestas a 25 personas sancionadas por cometer infracciones durante la emergencia sanitaria por el covid-19 en Quito.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) fue la encargada de supervisar el cumplimiento de estos trabajos durante la mañana y tarde de este jueves 12 de noviembre del 2020. El grupo de personas se acogió a la posibilidad del trabajo comunitario para evitar el pago de una multa.



El proceso de sanción se les inició por incumplir con la disposición de usar mascarilla, consumir licor o no mantener el distanciamiento social, según lo explicó la supervisora general de la AMC, Estefanía Grunauer.



La sanción impuesta por libar en el espacio público es 20 horas de trabajo comunitario; mientras que por no portar o mal utilizar la mascarilla se deben realizar 50 horas de labores.



Para quienes deben cancelar la multa, lo impuesto por el no uso de mascarilla es el 25% de un salario básico (USD 100) y el doble si es reincidente. A los libadores se les cobra el 50% de una remuneración básica unificada (USD 200).



Las actividades de hoy se realizaron en el parque El Carmen que se ubica en Quitumbe, sur de Quito. También estuvo presente personal de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) para supervisar los trabajos.



En Quito rige la disposición de utilizar mascarilla en los espacios públicos para reducir el riesgo de contagios del coronavirus. También, por Ordenanza, se sanciona el consumo de licor en los espacios públicos. La AMC es la entidad encargada de ejecutar los controles de este tipo de infracciones.