Los cuatro integrantes de una familia tienen covid-19 e intentan recuperarse en casa

“Vivo con miedo en mi propia casa”. Así describe Lidia (nombre protegido) la situación que atraviesa por la presencia del covid-19. Este viernes, 3 de junio del 2020, recibió la confirmación de que sus dos hijos, uno de 10 años y la otra de 7, tienen el virus.

Lidia está convencida de que fue ella quien llevó el covid-19 a su casa, en Quito. Fue la primera en presentar síntomas cerca de un mes atrás. El 8 de junio pasado decidió llamar al 171.



“Me tuvieron cerca de 40 minutos esperando. Al final decidí hacerme la prueba en un centro privado en donde me costó USD 140”. El 11 de junio pasado se realizó el test. Al siguiente día le confirmaron que tenía covid-19.



Desde entonces decidió aislarse en su propia casa. “Por ejemplo, la comida la hacía temprano y regresaba a mi cuarto. Mi hijo mayor se hizo cargo de que su hermana comiera y se cambiara”, cuenta Lidia.



Esta mujer mantenía contacto con su esposo vía telefónica pese a vivir en la misma casa. Fue una de las acciones que tomó para evitar el contagio de su familia. Una noche pidió que la llevara a emergencia porque no podía respirar. Su esposo la llevó a un hospital privado.



“Ahí lograron estabilizarme y empecé a respirar mejor porque llegué con la saturación muy baja. Sin embargo, el médico a cargo me dijo que debía ser sincero y recomendó que regrese a casa porque el piso destinado para covid-19 estaba saturado”, cuenta.



Lidia mejoró tras la atención médica. Sin embargo, el médico tratante le dijo que debe aislarse todavía por su carga viral.



El sábado pasado, 27 de junio, su esposo empezó a toser. Lidia cuenta que él tenía dolor en el pecho y el lunes pasado decidió ir al médico. Su esposo tenía un cuadro de neumonía y le detectaron covid-19.



Lo primero que decidieron fue que a sus hijos se les realice la prueba. La noticia llegó la mañana de este viernes y ahora los cuatro integrantes de esa familia luchan con los malestares y los cuidados para superar la enfermedad.



“Estoy triste. Me siento frustrada porque aunque una se mate desinfectando ni en la propia casa se puede sentir segura. Tengo incluso un gato y perro, este último incluso ha empezado a toser”, cuenta Lidia.



Hoy no solo llegaron los resultados de sus hijos. Lidia comenta que también le contactaron del Ministerio de Salud Pública para decirle que tenía una cita para realizarse la prueba en un centro de salud. “Me dieron cita recién hoy. He gastado más de USD 400 en pruebas y citas médicas”, dice Lidia.



De acuerdo con el informe presentado este 3 de julio por el Ministerio de Salud Pública, en Pichincha hay 8 574 casos confirmados con covid-19. Lidia solo espera que no recaiga con los síntomas ahora que todos en su casa tienen la enfermedad.