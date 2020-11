¿El feriado por la Fundación de Quito se trasladará al lunes 7 de diciembre?

El Municipio no tiene entre sus planes cambiar el día de conmemoración de 486 años de fundación de Quito. Este 2020, el 6 de Diciembre caerá en domingo.

El calendario de días de descanso en Ecuador se elabora con base en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, más conocida como ‘Ley de Feriados’.



En el artículo 2 de esa normativa reza que cuando los días feriados de descanso “local” en Ecuador “correspondan a los días sábados o domingos, el descanso se trasladará, respectivamente, al anterior día viernes o al posterior día lunes”.



El 6 de diciembre es día de feriado local en Quito y este año cae domingo. Con base en la Ley, el día de descanso en la ciudad se trasladará al lunes 7 de diciembre del 2020.



Durante los días de descanso obligatorio se deberá garantizar la provisión de servicios públicos básicos de agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y servicios bancarios, reza en la normativa. Asimismo, se precisa que las máximas autoridades de las instituciones, entidades y organismos del sector público deberán disponer que se cuente con el personal mínimo que permita atender satisfactoriamente las demandas de la colectividad.



La primera vez que Quito trasladó el día de descanso por su fundación, con la ‘Ley de Feriados’, fue en el 2017. Entonces, hubo asueto el viernes 8 de diciembre; en tanto que el miércoles 6 de Diciembre fue declarado día de descanso en la ciudad, por el presidente Lenín Moreno, con base en un pedido del entonces alcalde Mauricio Rodas.



El Cabildo quiteño informó que el domingo 6 se mantendrá como la fecha de celebración de las fiestas capitalinas este 2020. Adicionalmente, por el momento, no se registra ningún pedido por parte del sector productivo a Quito Turismo, dijo el Cabildo.



Sin embargo, la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país por el covid-19 es una de las razones por las que el alcalde Jorge Yunda ya se ha pronunciado en el sentido de que no podrían realizarse festejos este año.



La concejala Analía Ledesma, presidenta de la Comisión de Turismo y Fiestas del Concejo Metropolitano, dijo que han enviado una carta al Alcalde para solicitarle una explicación por esas declaraciones.

Para Ledesma, las Fiestas de Quito son un motor de reactivación económica. Añadió que no se las debe entender solo como posibles aglomeraciones. Una opción, señaló la edil, es que se realicen programas mediante plataformas virtuales.



Una de las propuestas, según Ledesma, es que se contraten solo a artistas nacionales para esos programas. Sin embargo, aún no hay una definición al respecto en esa mesa del Concejo.



En esa Comisión esperan una respuesta del Burgomaestre. Esto sobre todo porque una de las preocupaciones es el presupuesto que se podría invertir. El año pasado se invirtieron cerca de USD 2 millones. Cabe la posibilidad, expresó la concejala Ledesma, que en realidad no exista ningún presupuesto para las próximas fiestas pero es un tema sobre el que piden una explicación del Alcalde.