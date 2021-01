Estudios para detectar anticuerpos frente al covid-19 se realizan en parroquias del norte de Quito

De puerta en puerta, los médicos y técnicos de las brigadas de la Secretaría de Salud del Municipio tomaban las pruebas rápidas de anticuerpos a los moradores del barrio El Carmen de Calderón, una de las parroquias con mayor número de casos de covid-19 en Quito.

Ocurrió la mañana de este martes 5 de enero del 2021. Los equipos les pedían a los vecinos sus nombres completos, edad, si padecen comorbilidades, si viajaron fuera de la capital en las últimas dos semanas o si alguien cercano contrajo la enfermedad. Al final, llenaban un formulario con esos datos, lo archivaban en una carpeta y a cada persona le entregaban un papel.



Francisco Pérez, director metropolitano de Planeamiento y Políticas de la Salud del Municipio, informó que los test de anticuerpos se realizan esta semana en 70 barrios de cinco parroquias priorizadas: Quitumbe, Chillogallo, Cotocollao, Calderón y La Magdalena, beneficiando a 1 540 personas. El objetivo es conocer el estado inmunológico de cada paciente y la propagación del coronavirus.



El lunes y martes, los equipos de la Secretaría de Salud visitaron parroquias del norte de Quito. Mañana y el jueves tienen previsto ir al sur. “Los resultados se conocerán la próxima semana y dependiendo de eso continuaremos con la estrategia”, manifestó Pérez.



Hoy temprano se realizó una muestra aleatoria de los estratos y grupos seleccionados en una o varias etapas. Como parte del proceso, a los ciudadanos se les efectuó una prueba rápida de sangre para detectar los anticuerpos que aparecen días después. Primero los de tipo IgM que desaparecen en dos semanas y luego los de tipo IgG que permanecen años.



Así se podrá conocer la cantidad de gente que se infectó de covid-19. También a quienes no fueron detectados por el sistema sanitario porque no se les practicó la prueba. “Desde enfermos leves que no ingresaron en el hospital a casos asintomáticos que nunca llegan a consultar a un médico”, se informó en la Secretaría de Salud.

Los hogares fueron seleccionados al azar en el vecindario El Carmen. “Mi esposa se contagió de coronavirus y logró recuperarse satisfactoriamente. Necesito someterme a los exámenes por prevención”, contó Fernando Hidalgo.



Freddy Beltrán indicó que algunos vecinos de ese barrio se infectaron y hubo preocupación entre la gente. “Por suerte, la mayoría corresponde a casos leves. Uno estuvo hospitalizado, pero logró sobrevivir”.



La moradora Nelly Piedra se mostró asustada por el incremento de pacientes en la capital. La mañana de hoy se hizo una prueba por primera vez desde que comenzó la emergencia sanitaria a mediados de marzo del 2020. “Casi no he salido de la casa para no enfermarme. Me preocupa que a mis hijos les pase algo”.



Tras los resultados de las pruebas que se realicen esta semana, las personas que presenten sospecha de contagio serán agendadas a las brigadas fijas para realizarles el triaje y toma de muestras de diagnóstico PCR por coronavirus.



La mañana de hoy, 15 brigadas de la Secretaría de Salud tenían previsto recorrer los barrios Nuevo Amanecer, Calderón Central, Sol Naciente, Profesores Municipales, Llano Grande, Quito Norte, Cotocollao, Los Tulipanes, 23 de Junio, Thomás, San José de Jarrín Alto y Bajo, Loma Hermosa y Bellavista Alta.