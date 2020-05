¿Cuánto se debe pagar por la cremación o inhumación de personas que mueren por covid-19 en Quito?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), Hernán Alvarado, habló con EL COMERCIO y explicó cómo se trata los cadáveres que son producto del coronavirus en Quito.

Aquí algunas preguntas y respuestas:



¿Cuál es el procedimiento que la Emgirs realiza después de levantar el cuerpo de una persona que murió por covid-19 o con sospecha de esa enfermedad?



Después de levantar el cadáver tenemos dos opciones. La primera es la cremación o inhumación. Pero en caso de no existir la capacidad para cremar o inhumar en ese momento se llevará el cadáver a un centro de acopio en Quito, que comprende de cinco morgues móviles ubicadas en el parque Bicentenario.



¿Cuál es la capacidad diaria que existe en la ciudad para cremar o enterrar a estos cadáveres durante la emergencia sanitaria?



Para inhumar cuerpos, Quito cuenta con 17 000 espacios, de los cuales la Emgirs tiene 500 lugares gratuitos para enterrarlos en un cementerio. La capacidad de cremación que tiene la ciudad es de 30 a 35 cadáveres diarios.



¿Cuántas funerarias pueden atender los cadáveres que fallecieron por covid-19 o con la sospecha de ese virus?



Para atender esta crisis tenemos convenios suscritos con los representantes de nueve funerarias en Quito. Cuando se presenta un caso solicitamos los servicios de la funeraria que se encuentra más cercana al sitio donde fue levantado el cadáver. El propósito es que cuando pase la emergencia, los familiares puedan ir a visitar a su ser querido.



¿La cremación y el entierro tiene costo?



Ninguno de estos dos servicios tiene costo para los familiares de quienes murieron por covid-19 o con la sospecha de ese virus. Estos procedimientos los realizamos con los fallecidos que no contaban con servicios exequiales previamente contratados y que tampoco tienen recursos económicos.



¿Qué ocurre si el fallecido sí contaba con un servicio exequial previamente contratado?



En ese caso, nosotros verificamos que sí tenga ese servicio exequial y de ser así la funeraria se encargará directamente de la cremación o del entierro. Los gastos son cubiertos por el seguro exequial previamente contratado.



¿Cómo ser notifica a los familiares?



Les avisamos el horario de la cremación o les informamos que el cuerpo será enterrado directamente. En el primer caso llevamos a la casa las cenizas, pues los familiares no pueden salir de su vivienda por el cerco epidemiológico. Luego, los parientes deciden si se quedan con las cenizas. De lo contrario son trasladadas nuevamente al cementerio. En caso de inhumación, les indicamos dónde fue enterrado, les avisamos con georreferenciación el sitio donde está.



¿Cuánto tiempo se demoran en entregar las cenizas o avisarles de la inhumación a los familiares?



Durante esta emergencia, el Emgirs ha entregado en menos de 24 horas las cenizas a los familiares y el entierro se demora dos horas.



¿Cuándo el cuerpo es enterrado ya no se corre riesgo de contagio?



Así es. Ya no existe riesgo de contagio, pues se coloca el cadáver tres metros bajo tierra, colocado dentro de una bolsa plástica y dentro de un cofre de madera. Se coloca tierra encima. Respetamos el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud sobre la inhumación de cadáveres.



¿Qué pasa con los cadáveres que no han sido identificados?



Criminalística tiene un protocolo. Primero les toman muestras de las huellas dactilares y fotos de rasgos físicos. Estos cuerpos no pueden ser cremados, sino los enterramos. También el Emgirs realiza un registro del lugar donde fue levantado, en qué condiciones, quién hizo el proceso, en qué fecha, en dónde fue enterrado.