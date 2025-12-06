En la Sesión Solemne de Quito, Pabel Muñoz reclama por falta de recursos para el Municipio

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Las Fiestas de Quito avanzan con actividades que llenan a la capital, como su sesión solemne encabezada por el alcalde Pabel Muñoz.

Este sábado 6 de diciembre, los espacios culturales y los barrios mantienen una agenda activa abierta para todos.

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Inicio de la Sesión Solemne por los 491 años de fundación de Quito

La Sesión se realiza en el Teatro Sucre. En ella participan el alcalde de Quito, Pabel Muñoz y está presente la vicepresidenta de la República, María José Pinto.

También llegaron la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón y el Alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Saludo entre el Alcalde de Quito y la Vicepresidenta de la República. Foto: API



La intervención del alcalde de Quito en la sesión solemne por los 491 años

Durante la sesión solemne en homenaje a los 491 años de fundación de San Francisco de Quito, el alcalde, Pabel Muñoz, abrió su intervención con un extenso saludo protocolario dirigido a autoridades locales, representantes del Gobierno, dirigentes comunitarios y ciudadanía. “Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión solemne en homenaje a Quito, la ciudad más linda del mundo”, expresó al iniciar su discurso.

El alcalde señaló que este año estuvo marcado por “burdos ataques contra la ciudad y sus autoridades” y que Quito ha debido administrar su territorio “en medio de adversidades, desatenciones y golpes directos”.

Entre los ejemplos mencionó la falta de entregas presupuestarias a tiempo y retrasos en procesos clave. “Al día de hoy, nuestras cuentas registran cerca de 300 millones de dólares en bonos, y ello frena nuestra capacidad de inversión”, afirmó.

También cuestionó la ausencia de autorización para avanzar en temas de seguridad, movilidad y obras públicas. “Van casi dos años sin autorizarnos la adquisición de armas no letales para fortalecer la Policía Metropolitana”, dijo.

En lo personal, aseguró haber sido blanco de ataques políticos y recordó el proceso fallido de revocatoria en su contra. “El pueblo de Quito… no comió cuento. No se dejó engañar”, señaló, agradeciendo el respaldo ciudadano tras el archivo del caso.

Relató incluso la reacción de su hija, quien le dijo: “La persecución política no solo te afecta a ti, afecta a tu familia y… a la ciudad”.

Tras este repaso, el alcalde afirmó que ese no era el eje central de su mensaje. Recalcó que “Quito está renaciendo y nada lo va a detener” y aseguró que su administración proyecta 3 001 obras al finalizar su periodo. “Ya hemos entregado 2 100 de esas obras. Hemos invertido 1 900 millones de dólares”, subrayó, remarcando una ejecución presupuestaria superior al 80%.

Recordó además eventos históricos que han marcado la identidad quiteña. “Aquí la historia no se cuenta, aquí la historia se construye”, afirmó al destacar el carácter participativo de la ciudad.

Finalmente, cerró su intervención llamando a la unidad y al compromiso colectivo: “Por ustedes y por Quito, todo, absolutamente todo”, dijo antes de culminar con un triple “¡Que viva Quito!”.



