¿Quién fue Silvia Buendía? la activista por los derechos humanos batallaba contra el cáncer

La abogada y activista por los derechos humanos Silvia Elena Buendía Silva falleció a los 58 años la noche del lunes 24 de agosto de 2026. La activista por los derechos de la comunidad LGBTI enfrentaba una lucha contra el cáncer.

Abogada de profesión

Silvia Buendía nació el 9 de octubre de 1967. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Alemán Humboldt. Mientras que en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) se graduó como abogada.

Se casó con Carlos Lasso, con quien tuvo dos hijos: Carlos Javier y Adriana Elena.

El activismo marcó su carrera

Los derechos de las mujeres, niños, niñas y de la comunidad LGBTI+ fueron siempre las banderas que levantó la activista guayaquileña. Silvia Buendía mantuvo en debate discusiones sobre gualdad, feminismo y diversidad sexual en Ecuador; temas en los que siempre se mostró con una postura firme.

Pero también lo fueron los temas relacionados a la lucha contra la corrupción. En diferentes espacios de comunicación denunció hechos que consideraba injustos.

En junio de 2023 cuestionó fuertemente la decisión del alcalde Aquiles Alvarez de trasladar la marchalla del Orgullo LGBTI+ a una avenida del norte de Guayaquil, y no querer permitir su desarrollo en la avenida 9 de octubre, donde siempre se la ha realizado.

Buendía defendió el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción de menores por parejas homoparentales, la legalización del aborto, la eutanasia, y la libertad de expresión.

Su presencia en medios de comunicación



Buendía participó activamente en el debate público como columnista y panelista de televisión. Formó parte de programas televisivos como Ventana Ciudadana, en EcuadorTv y Así Somos, en Ecuavisa, donde compartió con otras figuras como Cristina Reyes, Dallyana Passailaigue, Juana Guardera, entre otras.

Laboró también como columnista en El Telégrafo.

Espacios donde también levantó su voz para visibilizar temas a favor de las causas que defendía con vehemencia.

Su paso por la política

En la política militó en el extinto movimiento Ruptura de los 25 y presentó su candidatura a la Asamblea Nacional, como candidata por Guayas. También estuvo vinculada con el Movimiento Construye.

Su actividad pública incluyó su incorporación, en 2017, a la Comisión Nacional Anticorrupción.

¿Dónde serán velados los restos de Silvia Buendía?

Los restos de Silvia Buendía son velados en el cementerio Parque de La Paz de La Aurora, en Daule. Su sepultura está prevista para este martes 25 de agosto a las 17:00.

Muerte de Silvia Buendía; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién fue Silvia Buendía y por qué su trayectoria fue relevante en Ecuador?

Fue una abogada, activista por los derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres, niños, niñas y la comunidad LGBTI+.

Nació en Guayaquil en 1967 y durante décadas participó en debates sobre igualdad, feminismo, diversidad sexual, corrupción y libertad de expresión.

❓ ¿Qué causas defendió Silvia Buendía durante su vida pública?

Defendió el matrimonio igualitario, la adopción por parejas homoparentales, la legalización del aborto, la eutanasia y la libertad de expresión.

También cuestionó decisiones políticas que consideraba contrarias a los derechos que defendía, como el traslado de la marcha del Orgullo LGBTI+ de 2023 en Guayaquil.

❓ ¿Cuál fue el papel de Silvia Buendía en los medios de comunicación?

Fue columnista y panelista de televisión en espacios como Ventana Ciudadana y Así Somos.

También escribió como columnista en El Telégrafo, desde donde utilizó los espacios de opinión para abordar temas relacionados con derechos humanos, igualdad, diversidad y asuntos políticos.

❓ ¿Qué relación tuvo Silvia Buendía con la política ecuatoriana?

Militó en el extinto movimiento Ruptura de los 25, fue candidata a la Asamblea Nacional por Guayas y estuvo vinculada al Movimiento Construye.

En 2017 se incorporó además a la Comisión Nacional Anticorrupción, como parte de su participación en asuntos de interés público y lucha contra la corrupción.

❓ ¿Cuándo y dónde serán sepultados los restos de Silvia Buendía?

Silvia Buendía falleció el lunes 24 de agosto de 2026, a los 58 años, y será sepultada este martes 25 de agosto a las 17:00.

Sus restos son velados en el cementerio Parque de La Paz de La Aurora, en Daule. La activista enfrentaba una lucha contra el cáncer.

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