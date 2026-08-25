Fallece Silvia Buendía, abogada y activista por los derechos humanos en Ecuador

Silvia Elena Buendía Silva falleció, según confirmaron sus familiares, amigos y personas cercanas. La abogada guayaquileña mantuvo durante años una presencia activa en discusiones sobre igualdad, feminismo y diversidad sexual en Ecuador.

Su trabajo trascendió el ejercicio del derecho. También participó en espacios televisivos, organizaciones políticas y colectivos relacionados con la lucha contra la corrupción.

Muy triste y conmovida con la partida de la querida @silvitabuendia, con quien hace años compartimos la ilusión de que este país fuera uno más igualitario.



Agradecida también, porque conocer a personas lindas es un privilegio que rara vez nos da la vida.



Que Dios te reciba… pic.twitter.com/R7AD5U9lMJ — Lolo Miño⚖️ (@LoloMino) August 25, 2026

De los medios de comunicación a la actividad política

Buendía intervino en el debate público como columnista y panelista de televisión. Entre los programas de los que formó parte estuvieron Así Somos y Ventana Ciudadana.

En la política militó en Ruptura de los 25 y presentó su candidatura a la Asamblea Nacional. Más adelante estuvo vinculada con el Movimiento Construye.

Su actividad pública incluyó su incorporación, en 2017, a la Comisión Nacional Anticorrupción.

Nacida en Guayaquil el 9 de octubre de 1967, cursó sus estudios secundarios en el Colegio Alemán Humboldt. Posteriormente se graduó como abogada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Mensajes recuerdan su defensa de la igualdad

La noticia de su fallecimiento generó reacciones entre personas relacionadas con el periodismo, el derecho y el activismo.

Lolo Miño, abogada constitucionalista, recordó los años compartidos con Buendía y la aspiración que ambas mantuvieron de avanzar hacia un país más igualitario.

¡Qué triste! Silvia, Silvita, Buendía ha muerto. Un figura clave en el feminismo y en la defensa de los GLBTI y de los derechos humanos en Ecuador. Abogada y activista, una hermosa mujer que siempre defendió las causas justas. Ella dirigió la primera página de género en un diario… pic.twitter.com/QtCXBEFeBH — Carla Maldonado. (@CarlaMaldonadoP) August 25, 2026

Carla Maldonado también expresó sus condolencias. La periodista resaltó el papel de Buendía dentro del feminismo y su defensa de los derechos de las personas LGBTI en Ecuador.

Te recomendamos