10 000 pruebas de covid-19 se harán a indígenas de Esmeraldas y la Amazonía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los investigadores de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), en asociación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), aplicarán 5 000 pruebas PCR y 5 000 rápidas a los habitantes de estas comunidades.

Carlos Mena, PhD, investigador y director del Instituto de Geografía de la USFQ, indicó que el centro de estudio superior es el encargado de dar los kits para recolectar las muestras al MSP y su posterior análisis en los laboratorios, ubicados en la ciudad de Quito.



El traslado de las muestras no requerirá una cadena de frío al estar en un envase con un líquido que inactivará el virus. “Esto permitirá que las muestras se mantengan saludables y su traslado sea seguro desde las comunidades más alejadas”, aseguró Mena.



La recolección de las primeras 400 muestras se realizó la semana pasada a los pobladores de las nacionalidades Kichwa y Shuar, asentadas en las provincias de Pastaza y de Morona Santiago. Además, de los indígenas de los pueblos Awá y Chachi, de la provincia de Esmeraldas.



“El proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo Por Todos y All Eyes Amazon. Además de fundaciones y organizaciones indígenas que nos apoyan en la logística”, aseguró Mena.



Fundación Raíz, HIVOS y la Universidad de California Berkeley forman parte de la iniciativa. Los municipios, Confaniae y otras organizaciones, como el Frente de Defensa de la Amazonía y la Unión de Afectados del Caso Texaco, apoyan en la logística que involucra el proceso. Existen otras organizaciones, además de All Eyes Amazon, que trabajan en los efectos del covid-19 en los pueblos de la Amazonía, incluyendo Amazon Watch, Coica, Cultural Survival, entre otras.



Los investigadores planifican visitar a los Waorani, Seikopai, Achuar, Shiwiar, Andwa, Cofanes y Siona desde este lunes 22 de junio del 2020. Estas comunidades se asientan en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos.



“Elaboramos un cronograma para visitar a todas las comunidades que lo necesiten”, dijo Andrés Tapia, comunicador de la Confeniae.



En un comunicado de la universidad se indica que la “la débil estructura del sistema de salud en la Amazonía es uno de los principales factores para que la enfermedad se haya extendido”. También, la alta movilidad de los pobladores locales y de otras regiones que se desplazan hacia la Amazonía para buscar trabajo, ha contribuido en el avance de contagios y fallecimientos, manifestó Mena.