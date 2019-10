Proyecto de ley propone cobrar contribución a 10 403 empresas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cerca de la medianoche del viernes 18 de octubre del 2019 ingresó a la Asamblea el proyecto de reforma legal que abarca temas tributarios, fiscales, monetarios, financieros alianzas público-privadas. Así se puso fin a la expectativa que había en torno al tema, desde mediados de este año.

El título oficial del proyecto tiene 30 palabras. Para resumir su contenido, el Gobierno lo denomina Ley de Crecimiento Económico. Es la tercera legislación económica promovida durante la administración de Lenín Moreno.



Con ella se pretende recaudar más de USD 700 millones el próximo año, dijo Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, después de entregar el pesado documento a Patricio Donoso, vicepresidente del Legislativo.



Ese día, por la mañana, el titular de la Cartera mencionó que la aspiración era conseguir USD 450 millones al año, pero en el transcurso de la jornada se incorporaron nuevos elementos que elevaron el objetivo previsto inicialmente.



Formado por 404 artículos y 38 disposiciones, el proyecto de ley empieza con la remisión de intereses de mora, multas y recargos para becas y créditos educativos de programas de educación superior. Quienes acumulan obligaciones en este sentido podrán acogerse a la remisión del 100% de intereses, multas y gastos administrativos pendientes de pago hasta el 31 de agosto del 2019. Lo que sí se paga es el capital de las deudas.



Hay una serie de modificaciones al Código Tributario y a la Ley de Régimen Tributario Interno. De la segunda, por ejemplo, se incorpora dentro de las exenciones del impuesto a la renta (IR), a los dividendos y utilidades, calculados después del pago del IR, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales.



Quedan exoneradas del pago del IR por cinco años las inversiones nuevas y productivas (fuera de Quito y Guayaquil) relacionadas a servicios de infraestructura hospitalaria, servicios educativos, servicios culturales y artísticos.



Con esta iniciativa se cobrará el impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios digitales ofrecidos a través de plataformas en Internet. Sin importar que el servicio se realice en Ecuador o en el exterior el tributo se causará siempre que la utilización o consumo se efectúe por una persona residente en el país. Apunta directamente a los servicios que brindan Netflix, Spotify, Uber, Cabify, entre otras.



Esta propuesta ya se conoció en junio, a través del viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo. Entonces, la Cámara de Innovación y Tecnología puso reparos a esta intención, con el argumento de que Ecuador está atrasado en avances tecnológicos.



Así mismo, la normativa trae modificaciones al impuesto a los consumos especiales (ICE) para el cigarrillo electrónico, las bebidas gaseosas, bebidas energizantes, entre otras.



En este apartado constan variaciones del ICE para los servicios de telefonía móvil y planes que comercialicen únicamente voz, datos y sms del servicio móvil avanzado prestados a personas naturales, los cuales se gravan con el 10%. Quedan excluidos del tributo los servicios prepagos.



Otros aspectos previamente mencionados por el presidente Moreno también son parte de la norma, como la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y la contribución de empresas que hayan facturado más de USD 1 millón.



El aporte de las compañías será de entre el 0,1% y el 0,2%, de acuerdo con sus ingresos. Quedan exentas de pago 41 153 firmas, mientras que 10 403 abonarán un total de USD 532 millones en tres años.



No se añadió la oferta de reducir el impuesto a la salida de divisas (ISD) para aerolíneas, pero sí se mantiene la disminución para insumos, materias primas y bienes de capital para la producción.



Por el lado fiscal, se fijará un techo presupuestario a cada institución pública. Además, la potestad que tiene el Ejecutivo de incrementar el Presupuesto General del Estado (PGE), que ahora es hasta el 15%, quedará en un máximo del 5%.



La presentación de la reforma es uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De su entrega dependía que el ente desembolse nuevos recursos al país, por unos USD 250 millones.



El viernes 18 de octubre, antes de la entrega de la ley, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, señaló que el multilateral aguarda que la administración de Moreno publique el nuevo decreto sobre los precios de los combustibles. “Ya cuando tengamos esta información veremos cómo seguimos trabajando con el Gobierno”, acotó.



En contexto



El 1 de octubre pasado, el presidente Moreno anunció en cadena nacional algunos contenidos del proyecto de ley. No todos fueron incorporados al texto final entregado a la Asamblea, debido a la no eliminación de subsidios a los combustibles.