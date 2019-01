Promoción para el Cpccs se redujo a USD 4,5 millones

LEA TAMBIÉN

La campaña de promoción para los 43 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) tendrá un costo de USD 4,54 millones. Los productos comunicacionales se difundirán en igualdad de condiciones, en prensa, radio y televisión.

Así lo determina el reglamento que aprobó este martes 29 de enero del 2019 el Consejo Nacional Electoral (CNE), a seis días de que se inicie la campaña para a las elecciones del 24 de marzo, en las que por primera vez se votará directamente por consejeros del Cpccs.



El reglamento y su instructivo se aprobaron con tres votos a favor y dos abstenciones. En el documento se ratifica que los aspirantes no podrán hacer campaña por su cuenta ni recibir financiamiento privado para esos fines. Sin embargo, no se hace referencia al uso de redes sociales ni medios web para difundir las candidaturas.



Por el momento, el CNE avanza en la licitación contractual para producir los videos y cuñas, así como para ejecutar la estrategia de pautaje. Aunque inicialmente se indicó que se destinarán USD 6 millones para la promoción de este proceso inédito, el presupuesto referencial que consta en el Portal de Compras Públicas es USD 4,54 millones.



Hasta ahora se han recibido tres ofertas de agencias publicitarias y creativas para producir los ‘spots’. Según el Portal de Compras Públicas, la fecha estimada de adjudicación de este contrato, en modalidad de régimen especial, expirará mañana.



De ser así, la empresa ganadora tendría cuatro días para producir los artículos promocionales, tomando en cuenta que la campaña electoral se iniciará el martes 5 de febrero.

Los videos y cuñas durarán 30 segundos. En los productos se incluirán los nombres, trayectoria y propuestas de los 43 candidatos. Los spots contarán con lengua de señas, en el caso del pautaje en televisión.



Para la radio se solicitó producir cuñas en kichwa y shuar, dependiendo de la jurisdicción en la que se presenten.



En el reglamento también se establecen los procedimientos para la campaña no autorizada. Las 24 delegaciones del CNE recopilarán las evidencias, para luego enviarlas al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esa instancia deberá determinar si los candidatos al Cpccs incurrieron en infracciones electorales que podrían ser causales de descalificación.



Dentro de los USD 4,5 millones presupuestados para la promoción, también se incluyó una campaña informativa en la que se difundirá el número de consejeros que se elegirán en cada una de las tres papeletas: hombres, mujeres y minorías étnicas. Además, se dará a conocer la forma correcta de sufragar, para evitar que se anulen los votos.



Esta campaña informativa del CNE sí se difundirá a través de las redes sociales y medios digitales del país.



José Cabrera, consejero del CNE, adelantó que en estos días se convocará a los 43 candidatos para que conozcan el reglamento de promoción. En una entrevista pasada, Cabrera recordó que el Código de la Democracia no regula el uso de redes sociales, y por ello no se incluyó en el reglamento.



Gracias a ese vacío, varios candidatos han empezado a promocionar sus propuestas a través de Facebook y Twitter.



Wálter Gómez, uno de los candidatos que participará en el proceso, cuestionó que a pocos días de que se inicie la campaña todavía no se hayan producido las piezas comunicacionales. “¿Cómo pretenden informar objetiva y efectivamente a los ciudadanos?”, dijo.



La campaña electoral arrancará el martes 5 de febrero y se extenderá hasta el jueves 21 de marzo.