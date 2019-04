Nuevas promesas de pago a jubilados del sector público

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó detalles preliminares del plan para cumplir con los pagos pendientes a ex trabajadores del sector público por concepto de compensaciones por jubilación.

Las nuevas ofertas incluyen entrega de Bonos del Estado con vencimientos que van de 1 a 10 años, y con tasas de interés de entre el 3,25% al 6,50% anual. Además se ofreció pagos en efectivo a los jubilados.



Así lo dio a conocer hoy, jueves 11 de abril del 2019, Andrés Briones, delegado del MEF para tratar este asunto. El funcionario compareció en la Asamblea ante la Comisión que vigila el cumplimiento del pago de las obligaciones del Estado.



Para definir los montos y cantidad de beneficiarios, el próximo lunes 15 de abril, representantes del Finanzas y del Ministerio de Trabajo se reunirán, para depurar la información y establecer un cronograma de pagos.



Briones señaló que a fines de abril se divulgará el calendario, así como el procedimiento para adquirir y negociar Bonos.



Por pedido de los legisladores, en la cita del lunes también participará un delegado de la Comisión. El asambleísta Homero Castanier (Creo), presidente de la mesa, solicitó a Finanzas que se ponga especial atención en los niveles de castigo (descuento) que puedan tener los bonos al momento de negociarse en el mercado bursatil, para que no perjudiquen a los jubilados.



Luis Mora, dirigente de los ex servidores, espera que esta vez sí se concreten los ofrecimientos, pues no es la primera ocasión que el Gobierno anuncia las intenciones de crear un cronograma de pagos. Además, apunta, que debe darse mayor prioridad a los jubilados que no se ha liquidado desde 2008.



Según el Ministerio de Finanzas, entre el 2017 y 2018 se canceló alrededor de USD 710 millones a un aproximado de 14 000 jubilados.