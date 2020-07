Profesores se contagiaron con covid-19 al recibir portafolios y textos denuncia la UNE; Ministerio respondió

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La llamada Nueva UNE denunció este lunes 13 de julio del 2020 que docentes se contagiaron con covid-19 mientras recibían los portafolios y textos escolares de los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía, ciclo 2019-2020, que finalizó el 30 de junio.

Luego de haber trabajado desde casa, la mayoría de docentes de planteles públicos y unos cuantos de fiscales acudieron a las instituciones educativas para recibir las tareas realizadas por los alumnos desde el inicio de la emergencia sanitaria.



La entrega de portafolios y la recepción de textos escolares se realizó del 18 al 21 de mayo para estudiantes de tercero de bachillerato y del 1 al 7 de julio para los de segundo de básica a segundo de bachillerato.



Isabel Vargas, representante de este gremio de maestros, dijo que en ese contexto, un docente y su esposa, que laboran en la misma institución educativa de Quito, se infectaron con coronavirus.



Al momento -asegura Vargas- los docentes no han recibido su salario correspondiente al mes de junio, por lo que los profesores no contaban con recursos para realizarse una prueba PCR, que les permita verificar si estaban contagiados o no. Por eso -dice- realizaron una colecta para que se realicen el test.



A través de un comunicado, respondiendo a la denuncia, el Ministerio de Educación informó que para la entrega se aplicaron los protocolos de bioseguridad: control de uso de mascarilla y distanciamiento social, que fueron dispuestos por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.



El portafolio -dijo el Ministerio- contituye el único medio de verificación del proceso de aprendizaje dentro del plan educativo aplicado para la emergencia.



Vargas, de la UNE, señaló que para ese proceso, en las instituciones educativas no se cumplió con las normas de distanciamiento, ya que hubo aglomeraciones. Además aseguró que no se contaba con termómetros ni con otros productos como alcohol o gel. Además dijo que los maestros no recibieron equipos e insumos de bioseguridad.



El Ministerio de Educación no especificó si dotó a los maestros de elementos de protección para la entrega de los portafolios. Tampoco ha dado detalles sobre cómo se aplicaron los protocolos que -aseguran- se siguieron.



El domingo 12 de julio, en la página de Facebook de la UNE se colgó un video con el testimonio del maestro que -aseguran- se contagió. "Exigimos que se nos hagan pruebas PCR. He estado llamando al 171, desde el día miércoles estoy con estos síntomas y hasta el día de hoy no he sido atendido por el Ministerio de Salud", dice la persona del video, que usa una mascarilla negra y se encuentra en una cama. En la descripción se indica que se trata del docente Sergio Paredes, de la Unidad Educativa San Gabriel.



Según Vargas, los maestros fueron diagnosticados "la semana pasada", gracias a la colecta del gremio para que se realicen la prueba en el sector privado, luego de buscar atención en la red pública y del Seguro Social. Además dijo que los docentes empezaron con síntomas una semana después de que fueron a la entrega de portafolios y textos, "por eso nos permitimos denunciar que se contagiaron en ese contexto".



La representante de la UNE dijo que se encuentran levantando información a escala nacional, sobre el número de docentes contagiados en el contexto de la entrega de portafolios, y de quienes contrajeron el coronavirus durante la pandemia, en general. Asegura que han recibido otros reportes de Cotacachi y Orellana y que darán a conocer más casos.