Profesional separada en período de maternidad gana juicio y volverá a su cargo

Luego de tres meses de espera, Mónica -nombre protegido- recibió una noticia gratificante: la Corte Constitucional aceptó su acción de protección, así que retornará a su puesto de trabajo. Ella fue removida de su cargo el viernes 4 de septiembre del 2020, mientras se encontraba con licencia por maternidad, además sus jefes conocían que su bebé nació con varias complicaciones.

“Mi hija nació en mayo, estaba hospitalizada; pasó 135 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Pero el 4 de septiembre me notificaron la terminación de mi nombramiento”, cuenta la profesional.



Ella presidía el área jurídica de una empresa pública metropolitana, en Quito. “Al tener un cargo de libre remoción podía ser separada, solo en caso de perder la confianza de la autoridad; pero eso no ocurrió”, afirma.



Por ello decidió colocar una acción de protección. Su objetivo: luchar por el derecho a un trabajo, para aportar para la salud de su bebé. La pequeña tiene una enfermedad conocida como displasia broncopulmonar (afección crónica en el pulmón que aparece principalmente en niños prematuros) y requiere muchos cuidados médicos.



Mónica además busca crear un precedente para que otras profesionales no vivan este tipo de experiencias discriminatorias. “Esta acción debe servir para que ninguna mujer madre se sienta desprotegida o en riesgo de perder su empleo”.



La Corte Constitucional decidió que la joven debe reintegrarse a su lugar de trabajo hasta el fin del período de lactancia: el martes 4 de mayo del 2021. Cumplida esa etapa, las autoridades pueden decidir si Mónica sigue o no en su cargo.



En la sentencia se ordena que se cancelen los haberes o remuneraciones dejados de percibir desde el momento en que fue separada de la empresa. Se deberán incluir los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



Como medida de rehabilitación se ordenó que la Dirección de Talento Humano le brinde tratamiento psicológico, con la finalidad de garantizar su salud mental. Así también se les ordenó emitir las respectivas disculpas públicas, las que deberán registrarse en la página web de la institución y otras entidades.



En el portal también se deberá publicar una campaña para proteger a las mujeres que se encuentren en estado de embarazo o lactancia. Además, tendrán que hacer capacitaciones con el personal para fortalecer el respeto a los derechos de las gestantes y madres.



Pese a que la sentencia es de ejecución inmediata, Mónica aún no ha regresado. Un día después de la decisión de la Corte, el miércoles 9 de diciembre del 2020, ella acudió a la empresa; le dijeron que todavía no podía volver. “Pasé a Talento Humano y me comentaron que no conocían sobre la resolución. Luego señalaron que están preparando los papeles para que pueda reincorporarme".



Hasta el lunes 14 de diciembre del 2020 no se habían comunicado con ella. Sin embargo, sus abogados siguen con el papeleo para que retorne a sus actividades en esta semana.

“Tomar esta decisión fue compleja, porque sabía que no sería bien recibida. Pero, pesó más la necesidad de luchar por mis derechos y los de mi hija que poco a poco se va recuperando; aunque requiere los cuidados de la abuela y de una enfermera por su medicación y necesidad de oxígeno”.

¿Cuál es su mensaje después del triunfo en la Corte? Ella señala: "las madres debemos luchar por el respeto y la defensa de nuestros derechos. Ser madres no nos convierte en malas profesionales; al contrario, es un impulso para desempeñarnos mejor”.