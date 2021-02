El proceso electoral arrancó con retrasos en recintos de Guayaquil

El proceso electoral de este domingo 7 de febrero del 2021 arrancó en Guayaquil en medio de las medidas de bioseguridad por la pandemia de covid-19 que vive el Ecuador.

En la Universidad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, uno de los recintos más grandes de la ciudad, las votaciones iniciaron con un retraso de al menos 40 minutos.



A las 07:00 empezaron a ingresar los votantes, pero la mayoría de mesas en la Facultad de Ciencias Administrativas aún preparaban los últimos detalles para comenzar el proceso.



Unos armaban los biombos electorales y otros pegaban en las paredes los indicadores del número de junta receptora del voto (JRV).



Las señaléticas sobre las medidas de bioseguridad también fueron colocadas pasada la hora prevista para el inicio.



Por ejemplo, en la JRV 361, eran las 07:25 y los kits de bioseguridad no habían llegado. Coordinadores del recinto buscaban solucionar el problema.

En la Universidad de Guayaquil las juntas receptoras del voto se instalaron con retraso este 7 de febrero del 2021 Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Entre tanto, las personas se encolumnaban para esperar hasta que el proceso comenzara.



Carlos Plúas era el primero en la fila. El vestía un uniforme de médico y contó que estuvo puntual a las 07:00 porque necesitaba ir a su trabajo. Sin embargo, tuvo que esperar más de 30 minutos.

La misma suerte corrieron las personas de las JRV 366 y 371. Eran las 07:40 y no podían ingresar a votar.



En el patio de la universidad realizaron una extensa columna. Allí estaba Álex, un joven que llegó a las 06:50. “Yo vine temprano para desocuparme rápido y evitar las aglomeraciones, pero no inician las votaciones y esto se está llenando de gente”, indicó.



En las afueras de las mesas 341 y 347 también se visualizaba filas de personas.

Militares que custodiaban el recinto informaban a los asistentes que aún se estaban organizando las mesas. A las 07:45 empezaron a ingresar.



La falta de información también fue otro problema que enfrentaron los votantes.



“No hay un mapa de las instalaciones. Llevo buscando la Facultad de Arquitectura ya 20 minutos y nadie me dice nada”, señaló una joven de 18 años.