¿Qué se sabe del primer caso detectado de la variante británica de coronavirus en Ecuador? 

Ecuador confirmó este lunes 11 de enero del 2021 la detección del primer caso de la variante británica de coronavirus. La secretaria de Comunicación, Caridad Vela, y el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, hicieron el anuncio en una rueda de prensa que arrancó poco después del medio día.

"El paciente sospechoso de estar afectado contagiado con la nueva variante del virus que se detectó en el Reino Unido ha dado positivo a esta variante en las pruebas realizadas por el Inspi", dijo Vela pocos segundos después de que inició la rueda de prensa este 11 de enero.



En la información se confirmó que el paciente que dio positivo a la variante del coronavirus es un hombre de 50 años que se encontraba en Reino Unido. Según informaron las autoridades, ingresó al Ecuador el 12 de diciembre del 2020 en un vuelo que llegó desde la ciudad de Madrid.



"Este señor, arriba al país el 12 de diciembre con una prueba PCR negativa", aseguró Vela en su intervención. "Esa fecha es importantísima, porque esto es dos días antes de la notificación del Reino Unido a la OMS sobre esta nueva variante del virus", señaló.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dio más detalles del caso. En su intervención aseguró que el Instituto Nacional de Salud Pública del Ecuador (Inspi) confirmó el contagio del paciente con la variante. 46 países, dijo Zevallos, han informado de la presencia en sus territorios de la variante así como lo hizo Ecuador este 11 de enero.



"No había manera que nosotros podamos detectar que el paciente tenía", la variante británica, dijo Zevallos, "excepto por su procedencia obviamente". Sin embargo, el paciente arribó al país antes de que el Reino Unido anuncie la existencia de la mutación del virus y nueve días antes de que el COE Nacional decrete el estado de excepción.



"Una vez que supimos la posibilidad del caso le contactamos, igual que aproximadamente a los 14 familiares del mismo paciente", aseguró el Ministro.



El hombre se encuentra actualmente en la provincia de Los Ríos. Su muestra fue procesada por el Inspi de Guayaquil que confirmó el diagnóstico a través de un sistema de secuenciación



"Nos hemos demorado un poco por lo que el proceso de secuenciación requiere, no es cuestión del Inspi- tenemos los reactivos, etc.- pero se demora la secuenciación porque es un trabajo arduo el que hay que hacer", aseguró el Ministro de Salud.



14 personas con las que el paciente que dio positivo a la variante británica de coronavirus tuvo contacto se encuentran bajo cerco epidemiológico, afirmó Zevallos. Caridad Vela, por su parte, informó que 2 560 personas se encuentran bajo vigilancia epidemiológica debido a la detección de la variante británica en el país.



"Se establecen cinco cercos epidemiológicos, se han intervenido 50-55 casas en 17 manzanas y hay 2 560 personas que forman parte de este control médico que estamos haciéndoles seguimiento diario para poder verificar su evolución".



El virus es más contagioso, pero no más letal

Zevallos aseguró que si bien esta variante ahora detectada en Ecuador se transmite con mayor facilidad "no se ha demostrado que el virus es más letal, que sus otras variantes. Este fenómeno de adaptación usual de los virus tampoco ha demostrado que provoque mayor enfermedad, la agresividad estaría en términos de la transmisión nada más".