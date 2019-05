Presidenta de Asamblea reconoce firma en denuncia de espionaje

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, acudió hoy, lunes 6 de mayo de 2019, a la Fiscalía General del Estado en Quito para reconocer su firma y rúbrica en la denuncia que presentó sobre un presunto espionaje en el Parlamento.

El caso se relaciona con el audio filtrado en marzo pasado en el que se oye un diálogo telefónico entre Cabezas y la ministra del Interior, María Paula Romo, durante una votación solicitada por el correísmo en el Pleno para que se investigara al presidente Lenín Moreno por el caso INA papers.



Para esta tarde también fue convocada la legisladora correísta Amapola Naranjo para que rinda una versión libre y voluntaria sobre el caso. Naranjo usó el contenido de la grabación para impulsar un proceso de destitución contra la Presidenta, que no tuvo respaldo en la Asamblea.



La Fiscalía adelanta una indagación, de manera reservada, sobre los presuntos delitos de espionaje, violación a la intimidad, asociación ilícita e interceptación ilegal de datos.



Cabezas, durante una entrevista para radio Visión, adujo esta mañana que por Ley está obligada a mantener coordinaciones interinstitucionales y negó que haya intentado impedir un proceso de fiscalización al Primer Mandatario.



"Yo no he cometido ningún error en la llamada ni en la gestión ni en el diálogo. Aquí lo que se dio es una manipulación malvada y perversa de una conversación en la que se logró indisponer a ciertas bancadas", manifestó.



Cabezas apuntó que el procedimiento impulsado en su contra por el correísmo "ni me ha debilitado ni me ha desgastado ni logró destituirme como ellos quisieron".



Aseguró que también cuenta con el respaldo del presidente Moreno para buscar su reelección al frente del Parlamento, pero que la bancada tomará una decisión esta semana.



Recordó que en estos momentos ninguna bancada cuenta con los 70 votos necesarios para la reorganización del Parlamento, que deberá concretarse el próximo 14 de mayo. En el caso del bloque de Alianza País, precisó, cuenta con 32.



"Los más interesados de que la Asamblea marche por buen camino, que se sustente adecuadamente, deberían ser los futuros aspirantes de llegar a Carondelet", adicionó.