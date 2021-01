Los presidenciables ofrecen vacunas y mejorar el sistema

Cuando el nuevo Gobierno asuma el poder enfrentará al menos tres retos en materia de salud. El manejo de la pandemia -incluida la vacunación-, la falta de legislación actualizada y la necesidad de fortalecer servicios. No obstante, los candidatos no han presentado propuestas claras sobre estos y otros temas esenciales.

Las ofertas de inmunización de la población, las mejoras en el nivel primario (dispensarios), las fichas médicas y el presupuesto son temáticas incluidas en sus planes.



Para Daniel Rodríguez, médico y especialista en administración sanitaria, los candidatos debieran tener una hoja de ruta que incluya un diagnóstico del modelo de salud que existe en el país.



Esta revisión es fundamental -dice- pues desde antes de la pandemia existía un problema sanitario. “En los hospitales había déficit de camas y los pobladores sufrían por el acceso a servicios sanitarios”.



Esto, pese a que en la Ley de sanidad, publicada en el 2006, se habla de que el Estado debe garantizar una salud de calidad; tomando en cuenta la prevención y promoción de enfermedades no transmisibles.



Estas fueron parte del listado de las 10 principales causas de fallecimiento en el 2019. Por ejemplo, constan patologías cardíacas, diabetes e hipertensión, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.



“Por la pandemia nos hemos olvidado de los problemas de salud estructurales, como la desnutrición crónica, el embarazo adolescente y, sobre todo, la dotación de servicios”, señaló Fabricio González, docente de la Universidad Central.



Esto también -expresó- se relaciona con la falta de promoción y prevención. Comienza con la dotación de servicios básicos, como agua potable, y de alimentos seguros. “Se debe fortalecer esa política pública de manera urgente”.



Para mejorar la atención, un grupo de candidatos ofreció la implementación de una ficha médica, con el objetivo de tener la historia clínica de los pacientes. Así se hace en EE.UU. y en países europeos.



Los presidenciables, además, han resaltado la necesidad de un mejor manejo de la pandemia. Pero sus ideas fueron generales y no detallaron si aumentarán el testeo o si gestionarán mejores precios.



Tampoco se ha hablado de un plan de rehabilitación del paciente, vigilancia y transparencia de cifras. Lo sostuvo la epidemióloga Andrea Gómez.



La participación de la Academia fue otro de los faltantes. “Con apoyo de los expertos se tomarían mejores decisiones”.



Ofertas según listado en candidatos2021.cne.gob.ec/

​

Andrés Arauz:

4,4 millones de vacunas; reincorporar a médicos despedidos, tecnología para monitorear pacientes y medicinas.



Lucio Gutiérrez:

Revisar infraestructura de salud, para equiparla y mejorarla. Provisión de vacunas. Atención a casos de drogadicción.



Gerson Almeida:

Impulsar políticas de salud preventiva, desde lo local. Gobiernos locales tendrán rol central. Subir el número de camas.



Isidro Romero:

Más presupuesto y retención de personal. Plan Nacional Médico de Familia. Ficha Técnica Universal de Salud.



Carlos Sagñay:

Destinar los mayores presupuestos en la historia nacional en salud. Modernizar hospitales. Entrenar a médicos.



Xavier Hervas:

​

Énfasis en salud mental, medicina ancestral. Acuerdo con empresa privada para traer las vacunas al país.



Pedro Freile:

Plan de vacunación. Que la salud sea un servicio 100% público, pero operado por privados, no es privatización.



César Montúfar:

USD 240 millones para vacunar a 12 millones de ecuatorianos; fortalecer programas de salud sexual y reproductiva.



Yaku Pérez:

Fortalecimiento del sistema de salud público, descentralizándolo a GAD; auditoría y sanción a los corruptos.



Giovanny Andrade:

Mantenimiento de los centros de salud; venta anticipada de petróleo para poder financiar el plan de vacunación en el país.



Gustavo Larrea:

Inmunización para todos los ecuatorianos. Salud preventiva con alimentación sana, con el médico del barrio y el subcentro cercano.



Guillermo Lasso:

Herramientas tecnológicas en lugar de llenar matrices. Ampliación del cuadro básico de medicamentos. Atención temprana.



Guillermo Celi:

Garantizar la salud universal, también la atención y la entrega de insumos. El mayor énfasis ­estará en la salud preventiva.



Juan. F. Velasco:

Prevención para evitar embarazo adolescente, acceso a agua potable y saneamiento para evitar enfermedades infecciosas.



Paúl Carrasco:

Universalizar la salud, con el ejemplo de Juntos Hospital en Tiempo Real, en Facebook. Se envía un mensaje y se sigue un protocolo.



Ximena Peña:

Acuerdos y cooperación internacional para vacunación universal. USD 50 millones para prevención embarazo adolescente.



‘Las políticas deben ser intersectoriales’



Para la prevención de enfermedades son necesarias políticas de salud intersectorial, dice Fernando Sacoto, de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. “Es imposible sin acceso a agua, alimentación y educación”. Al fortalecer la atención primaria, no solo se atienden aspectos curativos.



‘Más inversión para embarazo juvenil’



Para garantizar el bienestar de niñas y adolescentes se requieren más fondos y esfuerzos para la prevención del embarazo adolescente, indica Joaquín González Alemán, de Unicef. Pero también hacen falta más servicios de salud sexual y reproductiva y acceso a anticonceptivos.



‘Programas para superar desnutrición’



Al problema de peso u obesidad se suma el de retardo en el crecimiento, señala el presidente de la Asociación Nacional de Nutricionistas, Vladimir Maffare. Los programas deben ser liderados por especialistas. Además de los niños hay que atender a mujeres en edad reproductiva.



‘Enfermedades se podrían predecir’



La creación del Instituto de Medicina Genómica es urgente, opina Milton Jijón, genetista y presidente de Funedere. Solo de este modo se podrá realizar medicina predictiva de enfermedades catastróficas y raras antes de que ocurran. “Faltan infraestructura y tecnología para ello”.