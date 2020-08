Precandidatos presidenciales son promocionados en vallas y redes sociales

LEA TAMBIÉN

La precampaña electoral se refuerza en vísperas de las elecciones internas previstas para su desarrollo entre el 9 y 23 de agosto próximo. Las vallas publicitarias y las redes sociales son el escenario de la promoción de los distintos cuadros.

El nombre del exvicepresidente de la República Otto Sonnenholzner apareció en varias vallas altas de la ciudad de Guayaquil desde el martes 4 de agosto del 2020. “¡Vamos Otto! El Ecuador te necesita, tú puedes…”, se lee en uno de los anuncios sobre la avenida Juan Tanca Marengo.



No obstante, el exsegundo mandatario pidió no continuar con esta forma de hacer propaganda. A través de su cuenta en Twitter escribió: "Agradezco las buenas intenciones de la gente, pero les pido con todo el respeto a los responsables de esta propaganda, que por favor la retiren”.



Sonnenholzner se reunió el martes 4 de agosto en Machala con autoridades locales y dirigentes de organizaciones sociales de El Oro, con “quienes coincidimos que es momento de sumar voluntades para evitar la dispersión y trabajar juntos por un mejor país”. En una gráfica se lo observa con el prefecto orense, Clemente Bravo.



Sobre la misma avenida Juan Tanca Marengo hay otra valla en la cual se promociona al precandidato socialcristiano, César Rohón. “Un nuevo Ecuador, César Rohón presidente”, se lee.



En las redes sociales, el también legislador comentó que sigue sumando apoyos desde “Carchi al Macará”. En las últimas semanas ha sumado respaldos de la dirigencia del PSC de provincias como Morona Santiago, Chimborazo y Cotopaxi.



También los legisladores Henry Cucalón y Cristina Reyes se promocionan en redes. El primero aparece con el hashgtag #Cucalon2021; la segunda, con un video de 1 minuto con 45 segundos. “Por un mejor país tenemos que cambiar, juntando nuestra fuerza para poder luchar”, así empieza la canción. La cinta culmina con el rostro de la legisladora y con el eslogan “Cristina Reyes Presidenta”.



Reyes contó que las precandidaturas del socialcristianismo se mantienen y se prevé que existan definiciones oficiales hasta el próximo 17 de agosto.



Hasta el momento el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha definido acciones en contra de la campaña electoral anticipada.