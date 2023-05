Wilma Andrade se enteró que perdió su curul en la Asamblea al desembarcar del avión

Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, iba en su segundo periodo como legisladora. En la imagen está en una sesión del Pleno de la Asamblea en 2017. Foto: Flickr Asamblea

Roger Vélez

Wilma Andrade, exlegisladora de la Izquierda Democrática (ID), se enteró que perdió su curul al desembarcar del avión, cuando viajaba a un foro internacional en Estados Unidos.

"Yo me embarqué a las 6 de la mañana (del miércoles 17 de mayo del 2023), y al llegar a mi escala en Miami, tenía muchísimos mensajes por la disolución de la Asamblea", relató a EL COMERCIO.

Andrade, quien llevaba dos periodos como legisladora, viajó a Washingon una hora antes de que el presidente, Guillermo Lasso, decretara la disolución de la Asamblea y nuevas elecciones generales.

Lo hizo para participar como exvicepresidenta de Sudamérica de la red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, organismo que aglutina a parlamentos de 33 países.

"A pesar de mi condición, por la disolución de la Asamblea, decidieron que participe en la agenda propuesta en la sesión especial del Consejo Permanente de la OEA", dijo.

Lo ocurrido con la Asamblea la convirtió en un imprevisto blanco de atención en ese foro internacional. "Acá desconocían de este mecanismo constitucional llamado muerte cruzada, me tocó explicarles, lo que no es comprensible para democracias maduras y que tienen estabilidad", indicó.

Sin embargo, admitió que para ella la decisión del presidente Lasso no la tomó por sorpresa. "Yo había advertido que iba a suceder. La muerte cruzada no era ninguna novedad para ningún asambleísta con algo de experiencia.

Era un camino seguro para el Presidente frente a una Asamblea que no pudo cumplir su rol", anotó.

Andrade manifestó que todavía no se ha planteado si se postula nuevamente para continuar en la Asamblea y terminar lo que restaba de su mandato, en los comicios previstos para el 20 de agosto próximo.

"No se ha planteado eso. Yo solamente aspiro que esta figura legal le dé algo de gobernabilidad al presidente y ojalá, también oxígeno al pueblo ecuatoriano que está harto de estos niveles de confrontación e inoperancia", anotó.

Antes de embarcarse de vuelta a Quito este viernes 19 de mayo del 2023, la exvicepresidenta de la Comisión de Régimen Económico, considera que cumplió con su deber.

"A mí que queda la conciencia del deber cumplido, no descansé un solo día y hasta el último y más he dejado todo para cumplir con responsabilidad, las leyes aprobadas y vigentes en beneficio de la mujeres, de los emprendedores, de los micro empresarios, es mi mejor carta de presentación", finalizó.

Visita nuestros portales: