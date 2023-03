El voto nulo en Calacalí pone en jaque a la función electoral

La parroquia Calacalí se ubica en el norte de Quito y, en las seccionales del pasado 5 de febrero, la mayoría de sus moradores votaron nulo para representantes a la Junta Parroquial. Foto: El Comercio.

Daniel Romero (I)

En Calacalí, una de las parroquias rurales de Quito, la mayoría de votantes no confió en sus candidatos para la Junta Parroquial, el pasado 5 de febrero del 2023.

Allí, el nulo ganó frente a los votos válidos y eso provocó un enredo jurídico que ahora la función electoral intenta resolver.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las últimas elecciones seccionales se habilitaron a 4 425 votantes, de esta parroquia del norte de Quito.

Del total de personas habilitadas para votar, 545 no asistieron. Es decir, sufragaron 3 880.

Ahora, el dato relevante es que los nulos alcanzaron 1 882 votos, lo cual representa el 48,51%.

Es decir, el nulo superó al 46,62% de votos válidos registrados el 5 de febrero pasado.

Para conformar la Junta parroquial se presentaron cuatro listas: Izquierda Democrática (37,15%), Revolución Ciudadana (28,90%), Alianza Va Por Ti (28,29%) y Centro Democrático (5,65%).

El conflicto jurídico

De acuerdo con el Código de la Democracia, esta es una causal para declarar la nulidad de las elecciones.

Sin embargo, el caso no es tan simple. En términos del analista electoral, Esteban Ron, si bien la Ley contempla la nulidad, existe una “indeterminación normativa”.

Actualmente, el caso pasó a manos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El Pleno del CNE decidió el miércoles pasado remitir el informe para que esa entidad declare la nulidad parcial o total.

La consejera Elena Nájera, argumentó que no era necesario que se solicite que el TCE declare la nulidad porque la norma era clara: ante el porcentaje de votos nulos, el proceso también debía declararse nulo.

Al final, la decisión de remitir el caso al TCE se tomó con tres votos a favor de los vocales José Cabrera, Esthela Acero y de la presidenta de la entidad, Diana Atamaint. Nájera se abstuvo.

Ron señala que la nulidad del proceso también debe entenderse con otro artículo del Código de la Democracia: el 269. Allí se especifica que el recurso subjetivo contencioso electoral se plantea para que el TCE se pronuncie sobre la nulidad de la elección, votación o escrutinio.

Sin embargo, al interior del Contencioso aún no hay certeza sobre cómo se procederá. Esto porque esa entidad actúa ante el ingreso del recurso subjetivo. Y eso no es lo que el CNE remitió. Además, al no haber ese tipo de recurso, tampoco corre un plazo.

La campaña por el nulo

El resultado de los comicios no es casualidad. En Calacalí hubo gente haciendo campaña por el nulo. Jorge Vaca, uno de los impulsores, cuenta que tomó la iniciativa porque no veía candidatos que estén en capacidad de cumplir lo que ofrecían.

Vaca comenta que se ofrecía hasta un teleférico y tablets. Eso, sumado a que el actual presidente de la Junta, Luis Logaña, buscaba la reelección, fue el detonante para hacer campaña por el nulo.

Vaca dice que la actual administración no ha sido eficiente y los candidatos de una de las listas ni siquiera eran de la zona.

Ángel Silva, morador de Calacalí desde hace 53 años coincide con Vaca. Dice que el principal problema en la zona es la falta de agua y no ha sido solucionado.

Aunque no fue parte de la campaña por el nulo decidió anular el voto ante la desconfianza con los candidatos.

Ahora, los moradores están a la expectativa de lo que decidirá el TCE. Dicen que se deben repetir las elecciones. Es decir, desde la inscripción de nuevos candidatos. De lo contrario, según Silva, sería lo mismo que el 5 de febrero pasado y volvería a ganar el nulo.

