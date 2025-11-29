El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó este 28 de noviembre de 2025 la denuncia presentada por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), en contra de la representante legal de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González. La causa se relaciona con las cuentas de campaña de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de 2023.

Denuncia contra Luisa González por irregularidades de campaña

El documento de la causa 581-2025-TCE indica que la acusación se fundamenta en una supuesta infracción electoral por la falta de información completa sobre los aportes y gastos de campaña.

La normativa exige que cada organización entregue montos, origen de aportes, identidad de los contribuyentes y respaldos de ingresos y egresos.

El Código de la Democracia establece multas entre 20 y 70 salarios básicos unificados y también permite suspender los derechos políticos entre dos y cuatro años.

Los candidatos deben responder de manera solidaria según el nivel de responsabilidad que se determine.

Quiénes acompañan a Luisa González en la denuncia del TCE

El auto incorpora a varios integrantes de la RC dentro de la causa:

Luisa González , representante legal.

, representante legal. Maryuri Karina Zambrano , responsable económica de las candidaturas nacionales.

, responsable económica de las candidaturas nacionales. Francisco Hidalgo, jefe de campaña.

El documento también incluye a los candidatos principales y suplentes de la lista nacional: Pierina Correa, José Agualsaca, Paola Cabezas, Ricardo Ulcuango, Liliana Durán, Eustaquio Tuala, Rosa Arotingo, Hoover Delgado, Gladys Rueda, Jaime Marquínez, Nicole Ramos, Gabriel Cruz, Diana Sanmartín y Daniel Montaño.

El juez Richard González ordenó la citación de todos los señalados y fijó la audiencia única para el 7 de enero de 2026, a las 15:30, en la sala de audiencias del TCE en Quito.