El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inició la sustanciación de la causa presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, en contra de 33 integrantes del movimiento Revolución Ciudadana, entre ellas, Luisa González.

Más noticias

La denuncia contra Luisa González ingresó con observaciones y luego fue validada en el TCE

El 18 de noviembre llegó al TCE un primer escrito con imágenes de códigos QR en lugar de firmas electrónicas, lo cual imposibilitó su validación. Ese mismo día ingresó el documento firmado electrónicamente por Atamaint y su equipo jurídico, con el que se formalizó la denuncia.

La Presidenta del CNE señaló a la responsable del manejo económico, a la representante legal, Luisa González, al jefe de campaña, a 16 candidatos principales y a 13 suplentes a la dignidad de Asambleístas Nacionales, todos del movimiento Revolución Ciudadana.

La causa se relaciona con supuestas infracciones vinculadas a las cuentas de campaña de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de 2023.

El expediente incluye más de 700 fojas y soportes digitales

La denuncia consta de 39 fojas y 709 fojas en anexos, junto con dos soportes digitales. El 19 de noviembre, el sistema asignó la causa por sorteo a la jueza Ivonne Coloma Peralta, quien recibió un expediente compuesto por ocho cuerpos y 794 fojas.

El caso se registró con el número 581-2025-TCE y quedó bajo el despacho de Coloma para su sustanciación. El auto señala que los plazos correrán únicamente en días hábiles.

La jueza exige aclaraciones sobre hechos, fundamentos y ubicación de denunciados

El auto ordena a Atamaint aclarar el acto o hecho denunciado, detallar las acciones atribuidas a cada presunto infractor y confirmar los nombres completos de todos ellos.

También debe precisar los fundamentos jurídicos, los agravios señalados y la pretensión concreta de la denuncia.

La jueza requiere que la denunciante aclare la oferta de pruebas y que determine con exactitud el lugar de citación de cada denunciado. Si no logra identificar el domicilio, debe adjuntar la documentación que respalde las gestiones realizadas para ubicarlo.

El auto advierte que, si Atamaint no cumple con los requisitos en el plazo de dos días, la causa se archivará, conforme al artículo 245.2 del Código de la Democracia y el artículo 7 del Reglamento de Trámites del TCE.

Información extra: Luisa González

Te recomendamos