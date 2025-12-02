La Serenata Quiteña saluda al presidente Daniel Noboa en los exteriores de Carondelet

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Una Serenata Quiteña se realiza este 2 de diciembre de 2025 en los exteriores del Palacio de Carondelet, en Centro Histórico de Quito, para saludar al presidente Daniel Noboa, en conmemoración de los 491 años de la fundación de la ciudad.

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ADN organiza la Serenata Quiteña para saludar a Daniel Noboa en Carondelet

Tradicionalmente, esta actividad la organizaba el Municipio de Quito, pero este año no ejecutó el evento, sino que la militancia del movimiento del Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN) tomó la iniciativa y convocó a simpatizantes que llegaron desde temprano al Centro Histórico.

Desde las inmediaciones del palacio, ciudadanos expresaron su respaldo al mandatario con consignas y música. “Nosotros somos el pueblo soberano y estamos juntos al presidente”, se escuchó entre los asistentes, en video que circulan en redes sociales. Los simpatizantes esperaron la salida del jefe de Estado, prevista para horas de la mañana de este martes.

Ambiente en Carondelet

En los exteriores del palacio se concentraron grupos que buscaban acompañar la serenata. La militancia de ADN insistió en que se trató de un gesto de agradecimiento a la gestión del presidente Noboa ante la ausencia de un evento oficial municipal y reiteró que la serenata es ofrecida por los quiteños.

La serenata es una tradición que Quito y se ha mantenido durante décadas en el marco de sus festividades.

Daniel Noboa habló sobre los funcionarios de Quito durante la Serenata Quiteña

Durante la Serenata Quiteña en Carondelet, Daniel Noboa abrió su intervención con un mensaje de cercanía hacia los asistentes.

Dijo que se sentía “muy contento” por compartir la celebración con el pueblo de Quito y mencionó que, según su versión, “malos elementos” y “malos funcionarios” intentaron impedir el evento para cortar la conexión entre la ciudadanía y el Gobierno.

Afirmó que su administración seguirá en marcha para que los quiteños tengan “una vida mejor” y “una vida digna”, y advirtió que los funcionarios que, a su criterio, no respetan a la ciudad “pronto se irán”.

El Presidente habló luego de los proyectos que, según él, marcarán los próximos años en Quito.

Anunció que impulsará un Museo Nacional para exhibir las piezas artísticas y culturales que hoy permanecen en bodegas.

Aseguró que ese espacio permitirá mostrar los “tesoros” del país y que Quito recibirá el museo que, en sus palabras, “se merece”.

También mencionó que su Gobierno cumplirá con la parte que le corresponde en el Metro de Quito, aunque señaló que el alcalde primero “debe cumplir”.

Noboa incluyó un anuncio sobre la torre oncológica y la calificó como una obra prioritaria por su impacto en la salud de los quiteños.

Cerró su discurso con un agradecimiento al público. Dijo que el respaldo mostrado en la Plaza de la Independencia le da la fuerza para continuar y luchar, según afirmó, por “un país mejor”.

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Municipio defiende sus procesos culturales

En días anteriores, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció la suspensión de la Serenata Quiteña después de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) detuviera los procedimientos de contratación para las Fiestas de Quito por supuestas irregularidades.

En una rueda de prensa, el secretario de Cultura, Jorge Cisneros, afirmó que todos los procesos están documentados y se gestionaron con anticipación.

Señaló que el proceso denominado Serenata Quiteña, ahora suspendido, agrupaba 15 actividades tradicionales con un presupuesto referencial superior al millón de dólares. Aclaró que no se trataba de un solo evento millonario, sino de una contratación amplia para ejecutar la agenda festiva.

Información externa: Daniel Noboa

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