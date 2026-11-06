Reformas al Cootad incorporan remoción de alcaldes ausentes por 90 días

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

El Pleno legislativo aprobó este viernes 6 de noviembre de 2026, con 83 votos a favor, 59 en contra y dos abstenciones, el proyecto de ley que contiene 45 reformas al Cootad. El articulado unifica 14 iniciativas legales que modifican el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y pasará a manos del presidente Daniel Noboa para su sanción o veto.

Causales de remoción en las reformas al Cootad

El cambio central de la propuesta impulsada por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) instaura dos causales específicas para la pérdida definitiva del puesto de prefectos, alcaldes, gobernadores regionales y presidentes de juntas parroquiales rurales.

La primera determina que la ausencia temporal no podrá superar los 90 días continuos; cumplido ese término, la falta se considerará definitiva y operará la sucesión formal. Para dicho cómputo se contabilizarán incluso las asistencias virtuales. La segunda causal contempla la destitución para las autoridades seccionales que paralicen obras que quedaron pendientes de administraciones anteriores.

Jornada laboral y fiscalización de los concejales

En cuanto a las atribuciones de los concejales y consejeros, la normativa incorpora la obligación legal de cumplir una jornada laboral de 40 horas semanales. Asimismo, se robustece su capacidad fiscalizadora otorgándoles la potestad de requerir información documental y extender sus auditorías hacia las empresas públicas municipales.

También se les exige asistencia puntual, rendición de cuentas periódica y se ratifica la garantía del fuero de Corte Provincial.

Venta de terrenos y despliegue de telecomunicaciones

El texto legislativo tramitado en la Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por Cristian Benavides, autoriza la venta directa de bienes inmuebles municipales a favor de arrendatarios y posesionarios en asentamientos humanos de hecho.

Además, incluye la figura de expropiación especial con fines de regularización y fija un plazo de 12 meses para emitir y notificar títulos de crédito por contribución especial de mejoras. En materia de conectividad, se simplifican trámites, se fijan incentivos para áreas rurales y se delimitan las facultades territoriales frente a las empresas de telecomunicaciones.

Seguridad territorial y sesiones transmitidas en vivo

Como parte estructural del nuevo modelo, los municipios y prefecturas deberán asumir la gobernanza territorial de la seguridad mediante la aplicación del Plan Provincial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En el ámbito institucional, los órganos legislativos locales estarán obligados a transmitir todas sus sesiones en vivo a través de plataformas digitales, habilitar ventanillas electrónicas, definir funciones fijas para viceprefectos y acatar los nuevos requisitos para erigir parroquias o cantones.

Debate por la no retroactividad de la norma

Durante la sesión, la legisladora Patricia Núñez (RC) cuestionó el límite de las ausencias afirmando que violenta la voluntad popular, mientras Milton Aguas (ADN) defendió la medida argumentando que ningún funcionario público o privado puede ausentarse sin despido.

Frente a casos de funcionarios investigados o detenidos, la bancada oficialista recordó que la ley no tiene carácter retroactivo. Tampoco afectará de inmediato a las autoridades que resulten electas el 29 de noviembre, pues el proyecto debe superar el trámite de revisión en el Ejecutivo.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sanción fijan las reformas al Cootad para autoridades ausentes?

Establecen la remoción definitiva del cargo para alcaldes y prefectos que acumulen más de 90 días continuos de ausencia presencial.

En la sección de Causales de remoción en las reformas al Cootad, la norma aclara que cumplido este plazo se aplicarán las reglas de sucesión correspondientes. El articulado especifica que dentro de estos 90 días se computará también la asistencia virtual, abarcando de igual forma a gobernadores regionales y presidentes de juntas parroquiales.

❓ ¿Cuántas horas deberán trabajar los concejales según el nuevo Cootad?

Los concejales y consejeros estarán obligados por ley a cumplir una jornada formal de 40 horas semanales.

Bajo el apartado de Jornada laboral y fiscalización de los concejales, el texto legal añade responsabilidades directas de asistencia puntual y rendición de cuentas. Además, amplía el ámbito de auditoría de los ediles, facultándolos a pedir documentación oficial e inspeccionar el funcionamiento de las empresas públicas de los municipios.

❓ ¿Cómo facilitará la nueva ley la regularización de terrenos urbanos?

Permite la venta directa de bienes inmuebles municipales a arrendatarios y posesionarios de asentamientos humanos de hecho.

Las disposiciones de Venta de terrenos y despliegue de telecomunicaciones incorporan además la figura de expropiación especial orientada a la legalización de predios. Asimismo, el proyecto fija un plazo perentorio de 12 meses para notificar títulos de crédito derivados de contribuciones de mejoras en las distintas ciudades.

❓ ¿Qué rol tendrán los municipios frente a la delincuencia?

Deberán incorporar en sus funciones la gobernanza territorial de la seguridad e implementar el Plan Provincial de Seguridad.

De acuerdo con el eje de Seguridad territorial y sesiones transmitidas en vivo, los cabildos tendrán responsabilidades delimitadas para mitigar la violencia y evaluar riesgos locales. Esta misma reforma obliga a los órganos legislativos seccionales a difundir sus asambleas en directo por internet y activar ventanillas digitales de atención.

❓ ¿Se aplicará la remoción a los alcaldes actualmente detenidos o fuera de funciones?

No, la normativa no tiene efecto retroactivo y debe ser revisada previamente por el presidente Daniel Noboa.

En el punto de Debate por la no retroactividad de la norma, se aclaró que los procesos en curso no serán alcanzados por estas disposiciones. Casos como los de Aquiles Alvarez, Luis Chonillo o Vicko Villacís quedan al margen de esta ley, que tampoco incidirá de inmediato en los comicios del 29 de noviembre si el trámite reglamentario en el Ejecutivo toma su curso.

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