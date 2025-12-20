Quito despide a Rodrigo Borja Cevallos, concluye el velorio del expresidente

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Ecuador despidió este sábado 20 de diciembre de 2025 a Rodrigo Borja Cevallos, expresidente de la República y referente de la socialdemocracia, en un funeral de Estado celebrado en Quito, tras su fallecimiento el jueves a los 90 años.

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El último adiós a Rodrigo Borja tuvo lugar en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Itchimbía, un espacio emblemático de la capital que acogió a familiares, amigos, dirigentes políticos y ciudadanos.

Desde la tarde del viernes y durante la mañana del sábado, el velorio permitió la participación de allegados y correligionarios, quienes acompañaron a la familia en un ambiente de recogimiento.

Al cierre del acto, varios asistentes corearon consignas en memoria del exmandatario, entre ellas “Rodrigo, amigo, el pueblo está contigo”, como expresión de reconocimiento a su trayectoria pública, según reportó la agencia EFE.

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Asistencia oficial y respaldo político

Al funeral asistió la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, junto con representantes del ámbito político y social. Borja fue fundador y líder histórico de Izquierda Democrática (ID), partido que marcó la escena política nacional durante varias décadas.

Su figura se consolidó como un referente de la socialdemocracia ecuatoriana, corriente que impulsó el debate sobre derechos, institucionalidad y participación política en el país. La presencia de autoridades reflejó el carácter oficial del homenaje y el peso histórico del exjefe de Estado.

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Un legado marcado por la democracia

Rodrigo Borja Cevallos asumió la Presidencia el 10 de agosto de 1988, tras suceder a León Febres Cordero. Se convirtió en el primer socialdemócrata en llegar al poder en Ecuador, en un periodo atravesado por dificultades económicas y tensiones sociales.

Su administración destacó por el respeto a la democracia, la libertad de expresión y el pluralismo político. Años después, en 2007, fue designado como primer secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organismo creado para impulsar la integración regional, cargo al que renunció poco tiempo después.

Sepultura y cierre de homenajes

La sepultura se cumplirá este domingo en el Camposanto Monteolivo. La familia informó que se realizará una cremación privada, sin misa. Con este acto se cerrarán los homenajes oficiales a una de las figuras centrales de la política ecuatoriana, cuya trayectoria permanece vinculada al fortalecimiento institucional y a la socialdemocracia.

Con información de EFE