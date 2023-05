Daniel Noboa se presentó como candidato presidencial para agosto de 2023. Foto: Cortesía Facebook del político

Redacción Elcomercio.com

El exasambleísta e hijo de Álvaro Noboa, Daniel Noboa, sorprendió con su anuncio de presentarse como candidato a la Presidencia del Ecuador; así lo dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

En su mensaje detalló que el "Ecuador necesita cambiar la manera de dirigir el país. De afrontar los retos que dificultan el crecimiento y la seguridad de los ciudadanos". Tanto "la seguridad de nuestras familias, el desarrollo económico, el empleo y la salud" están en juego.

"Si me dan su apoyo lograremos por fin tener a alguien que gobierne por el interés de la ciudadanía, no por beneficios propios", enfatizó Noboa.

¿Quién es Daniel Noboa?

El político, de 35 años, es el hijo mayor del empresario Álvaro Noboa Pontón, quien fue cinco veces candidato presidencial; y de la doctora en Medicina Anabella Azín, quien también fue legisladora.

Noboa Azín obtuvo una curul en las elecciones generales del 2021; llegó por la provincia de Santa Elena, auspiciado por el desaparecido movimiento Ecuatoriano Unido.

En la Asamblea fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que tramitó varios proyectos de ley del ámbito económico, tributario y de inversiones.

Nació el 30 de noviembre de 1987 en la Ciudad de Guayaquil; está casado con Lavinia Valbonesi, una joven con un perfil emprendedor y es especialista en el campo de la nutrición. Actualmente tiene dos hijos llamados Luisa Noboa y Álvaro Noboa.

Noboa y su historia laboral

Desde los 18 años, Noboa Azin fundó su primera empresa DNA Entertainment Group dedicada a la organización de eventos. Luego empezó a trabajar en Corporación Noboa, llegando a ocupar el puesto de Director Naviero, según reseña su sitio web oficial.

Fue Director Comercial hasta junio del 2018 y su tarea principal era supervisar la estrategia de ventas global para todos los productos alimenticios y el control de la empresa para ser marca ecuatoriana orgullosamente representada en el mundo.

En lo académico, en 2010 recibió su titulo en “Administración de Negocios” en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU Stern School of Business).

Continuó su carrera especializándose en varias maestrías en 2019 en Administración de Negocios y Administración Pública en el Kellogg School of Managment, en 2020 en la Universidad de Harvard y en 2022 finalizó su maestría en Comunicación Política y Gobernanza (Master’s in Political Communication and Strategic Governance) en The George Washington University.

Más noticias

Visita nuestros portales: