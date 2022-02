Las pugnas en el Legislativo continuarán tras el feriado

Karina Sotalín. Redactora (I)

Los conflictos en la Asamblea continuarán tras el feriado de Carnaval. El objetivo principal es controlar el

poder Legislativo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y así influir en la designación de autoridades de control, según expertos.

La Asamblea tiene varios proyectos de ley relevantes por evacuar; por ejemplo, el de la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza, la Ley de Inversiones, que tienen carácter de urgente. En los próximos días, la última propuesta debe ser analizada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

A esto se suma que el presidente Guillermo Lasso anunció que luego de este feriado presentaría a la sociedad su proyecto de reformas laborales, el cual después llegará a la Asamblea Nacional.

Otro de los proyectos en la mesa son los derogatorios a la Ley Tributaria, los cuales han sido el pretexto para nuevas diferencias en el interior del Legislativo.

El sábado 26 de febrero del 2022, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no alcanzó los votos suficientes para emitir una resolución sobre dos proyectos derogatorios a la Ley Tributaria. Dos de los siete integrantes no asistieron a la sesión virtual.

La legisladora Johanna Moreira propuso una moción: la reconsideración de la decisión del CAL sobre una eventual acción de interpretación constitucional, en relación con la potestad del Legislativo de calificar dichos proyectos.

El tema consta en la agenda del Pleno pero no se ha podido tratar, “es por eso que nosotros nos hemos replanteado la posibilidad de que podamos reconsiderar la votación y ya no realizar la consulta a la Corte Constitucional”, explicó Yeseña Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea. Considera que el tratamiento debe darse siguiendo el procedimiento adecuado, sin presiones.

La sesión del Pleno del 26 de febrero, convocada de forma virtual para las 22:00, tampoco fue posible por falta de quórum.

Los asambleístas de Unes, bloque correísta, algunos legisladores del Partido Social Cristiano y otros de Pachakutik no se conectaron. No se alcanzaron los 70 votos reglamentarios.

El único punto pendiente del orden del día se refería al debate sobre un proyecto de resolución para disponer, de forma inmediata, que se reanuden las sesiones del Pleno, que están suspendidas. Esto para evitar que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) archive el proyecto derogatorio a la Ley Tributaria.

Guamaní, parte de la Izquierda Democrática (ID) y miembro del CAL, asegura que no están de acuerdo con esa norma, que en su momento se hicieron observaciones a la Ley Tributaria, no fueron acogidas y se aprobó debido a la abstención de Unes.

Para el analista político Alfredo Espinosa, las diferencias y pugnas en el interior de la entidad no mejorarán, sino que se intensificarán en los próximos días. “La relación va a seguir siendo tirante, altamente conflictiva”, señala. Cree que se verán más disputas por sacar a Guadalupe Llori de la Presidencia de la Asamblea y poner a Virgilio Saquicela en el cargo. Es el actual primer vicepresidente.

También hay que fijarse en la posición que adopte la ID, advirtió. Pero “el país no necesita más conflictos, no queremos el caos. A la interna de la bancada hemos analizado las posiciones. Nuestra posición es defender la institucionalidad y las agendas nacionales, que eso es lo que les interesa a los ecuatorianos”, ratificó Guamaní.

Para Espinosa y para el constitucionalista Ismael Quintana, lo que está detrás, además de tomar el control de la Asamblea, es “cooptar el Cpccs, que está muy atado a la crisis de la legislatura. Dos grupos políticos que quieren tomarse el control del Consejo para incidir en la designación de autoridades y otros”. Unes, Pachakutik y socialcristianismo buscan promover la destitución de Llori y de los miembros del CAL para acelerar el juicio político de la mayoría del Cpccs, advierte.

De su lado, el politólogo Arturo Moscoso coincide con las proyecciones de los analistas. “El correísmo no es una organización democrática, ya lo demostraron, no les importa la democracia (…), no auguro un cambio, van a seguir en esa tónica hasta que el Presidente opte por la muerte cruzada”, dijo respecto de Unes, PK y el PSC.

Lasso no ha pronunciado una clara decisión para seguir el camino de una muerte cruzada.

Un tema decisivo para que Lasso reaccione sería cuando ocurra la toma de la Presidencia de la Asamblea y/o del Cpccs. “En el momento en que se llegue a concretar cualquiera de estas dos cosas, el Presidente debería verse abocado a llamar a una muerte cruzada. No le veo otra salida”, concluyó.

Mientras continúan las peleas entre legisladores y entre este poder y el Ejecutivo, quienes se ven afectados son los ecuatorianos.“Lo más graves es que la confianza en la Asamblea se va perdiendo y se transmite en una pérdida de la Democracia”.

Según los tres analistas, la muerte cruzada implica una solución pero, a su vez, un riesgo. No hay garantía de que Lasso obtenga nuevamente la Presidencia de la República.