El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió tres procesos de contratación del Municipio de Guayaquil; este viernes 12 de septiembre de 2025, la Alcaldía reaccionó, a través de un comunicado.

Más noticias:

Los procesos de contratación suspendidos en Guayaquil y la reacción del Municipio

Sobre la suspensión arbitraria de procesos de contratación por parte del Sercop, el Municipio de Guayaquil señaló que “estas decisiones carecen de justificación y afectan directamente la autonomía municipal, así como los derechos de participación e identidad cultural de los guayaquileños“.

Además, la suspensión se ha dado “sin notificación ni justificación alguna”, señaló la Alcaldía.

Los procesos suspendidos

El Municipio de Guayaquil informó de la suspensión de tres procesos de contratación. Dos de estos están relacionados con las fiestas de octubre y otro con la difusión de obras.

La Sesión Solemne por las fiestas de octubre , acto cívico central en la conmemoración de la ciudad.

por las , acto cívico central en la conmemoración de la ciudad. La elección de la Reina de Guayaquil , evento cultural de identidad y participación ciudadana.

, evento cultural de identidad y participación ciudadana. La contratación de espacios radiales destinados a difundir obras y servicios municipales.

El Municipio de Guayaquil respondió a la suspensión de procesos de contratación por parte del Sercop

El Municipio de Guayaquil, a través de un comunicado, señaló que, hasta el momento, no se ha presentado ningún argumento en firme que explique estas suspensiones.

“¿Cómo se puede legitimar, a través de vías administrativas, una medida que carece de justificación clara?”, pregunta el Municipio.

Le puede interesar: Aquiles Alvarez ya porta el grillete electrónico por orden judicial en el caso Triple A

Luego, indica que la respuesta es “clara”: se desconoce la autonomía del gobierno local y, al mismo tiempo, afectar directamente a los ciudadanos de Guayaquil”.

La Alcaldía señaló que no se trata solo de trámites administrativos, sino de decisiones que limitan el derecho a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a manifestaciones culturales que forman parte de la identidad de la ciudad.

El Municipio señala que la decisión del Sercop proyecta la “idea de arbitraria institucionalidad”.

“Las suspensiones dejan de ser un acto técnico y comienzan a interpretarse como parte de un proceso de hostigamiento político hacia la gestión municipal”, agrega.

📢 COMUNICADO OFICIAL



Sobre la suspensión arbitraria de procesos de contratación por parte del SERCOP, informamos que estas decisiones carecen de justificación y afectan directamente la autonomía municipal, así como los derechos de participación e identidad cultural de los… pic.twitter.com/Et1KyEm3J2 — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) September 12, 2025

Enlace extra: Guayaquil

Te recomendamos