El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó el Registro Electoral actualizado 2025. De esa forma garantiza el derecho al voto de 13 966 443 electores dentro y fuera del territorio ecuatoriano.

La actualización incluye los cambios de domicilio realizados hasta el 1 de agosto de 2025. El objetivo fue que cada ciudadano pueda ejercer su participación democrática de manera informada, señaló el CNE.

Consulta ciudadana y reclamos administrativos

El CNE informó que una persona realizó el cambio de domicilio y detecta inconsistencias en su información podrá presentar reclamos administrativos al Registro Electoral.

Los ciudadanos pueden consultar del lugar de votación en Ecuador en el portal oficial www.cne.gob.ec. Si hay errores pueden presentar sus reclamos hasta el 24 de agosto de 2025

Este proceso es clave para corregir errores y garantizar transparencia electoral, dijo el CNE.

Cambios de domicilio y elecciones futuras

Las solicitudes de cambio de domicilio electoral realizadas después del 1 de agosto de 2025 se aplicarán para las elecciones seccionales de 2027.

El CNE recordó que el servicio de actualización de datos se mantiene activo todo el año. La idea es fortalecer la confiabilidad del proceso electoral en Ecuador y la planificación de futuros comicios, señaló un comunicado del CNE.

