11 precandidatos en carrera por la Alcaldía de Guayaquil

En Guayas se dispondrán 531 recintos electorales para las Elecciones Seccionales del 5 de febrero de 2023. Foto: Cortesía CNE

Redacción Guayaquil (I)

Un experto en seguridad y un exjuez se sumaron a última hora a la carrera por la Alcaldía de Guayaquil. El viernes 5 de agosto de 2022 concluyó el plazo de los procesos de democracia interna o etapa de primarias de las organizaciones políticas. Y, en total, 11 precandidatos se perfilan en la contienda por ocupar el Sillón de Olmedo.

El registro de alianzas de los partidos y movimientos concluyó este sábado 7 de agosto del 2022, según el Calendario Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE). Mientras que el periodo de inscripción oficial de candidaturas se extenderá del 22 de agosto al 20 de septiembre, para las Elecciones Seccionales del 2023.

Los precandidatos oficializados más recientes a la alcaldía son John Garaycoa, experto en criminología y presidente de Mac Security, definido por Izquierda Democrática (lista 12). Mientras que el el movimiento Renovación Total (Reto), lista 33, definió al abogado Juan Carlos Sánchez Barrezueta para terciar como precandidato a alcalde de Guayaquil.

El director provincial del CNE, John Gamboa, señaló que la fase de primarias es obligatoria para definir las candidaturas. Además en esta etapa se debe cumplir con los principios de paridad, encabezamiento de listas, inclusión, alternabilidad y secuencialidad, como lo establece la normativa electoral, dijo.

Los precandidatos

La actual alcaldesa, Cynthia Viteri, fue una de las primeras en oficializar su intención de optar por la reelección por el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, listas 6-75.

Entre sus principales oponentes está el exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, por la alianza el Centro Democrático-Partido Socialista, listas 1-17. Así como el empresario y exdirigente deportivo Aquiles Álvarez opta por el movimiento Revolución Ciudadana (lista 5).

En la larga lista de precandidatos a la Alcaldía de Guayaquil también están Pedro Pablo Duart, de SUMA (lista 23), Ecuador Montenegro, por Unidad Popular-Pachakutik (listas 2-18), María José Castillo, por Sociedad Patriótica (lista 3). Además, prevén optar por el sillón de Olmedo Antonio Orbe, de Avanza (lista 8); Jonathan Parra, de Mover (lista 35) e Iván Tutillo, por el movimiento provincial Renovación (lista 61).

En la provincia de Guayas se efectuaron 38 procesos de Democracia Interna. Para la Prefectura del Guayas también hay 10 precandidatos. Centro Democrático decidió finalmente no inscribir candidato a Prefecto. El abogado y concejal Héctor Vanegas no terciará tras unas contraversiales declaraciones en un mitín por las que tuvo que salir a disculparse. "Cuando yo recorro las calles salen las hembras y no sacan el pañuelo sino el calzón"

Centro Democrático informa a los ciudadanos que no inscribirá candidato a la Prefectura del Guayas. pic.twitter.com/krl11iFq65 — Centro Democrático☝ (@cendemocratico) August 7, 2022

Gamboa informó que el 21 de agosto el Pleno del CNE, realizará la convocatoria a Elecciones. Y a partir del 22 de agosto las organizaciones políticas podrán realizar la inscripción de candidaturas en línea.

El próximo 5 de febrero de 2023 se elegirán en Ecuador autoridades de elección popular para las Prefecturas, Alcaldías, concejales, miembros de juntas parroquiales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.

El Registro Electoral para las Seccionales cuenta con 13 040 797 electores a nivel nacional. En Guayas son 3 186 903 electores, 1 568 961 hombres y 1 617.942 mujeres los facultados para sufragar en 9 276 juntas receptoras del voto, de 531 recintos electorales en la provincia.