‘Era de darle duro a la Coloma’: Palabras de Luis Reina en el Concejo

Mia Carrera (I)

Este martes, 11 de enero de 2022, la sesión del Concejo Metropolitano de Quito fue interrumpida por un comentario del concejal Luis Reina.

“Era de darle duro a la Coloma, oye”. Estas fueron las palabras que se escucharon, mientras la concejala Luz Elena Coloma tenía la palabra. En ese preciso instante Coloma exigió a Reina explicaciones. “Concejal Luis Reina, está abierto… Me puede explicar (…) ¿qué significa eso?”.

Tras unos segundos de silencio, Coloma esperaba alguna respuesta por parte del concejal del correísmo. Sin embargo, esta no llegó. Acto seguido, Coloma calificó el comentario como ‘penoso’.

Video de elcomercio.com

Al consultarle al concejal Luis Reina sobre esta situación, él afirma que en el punto que participó sobre la ordenanza de la participación de los concejales en los directorios de las empresas públicas, se evidenció votos ausentes por parte de la tendencia política del alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Esto abrió el debate de que todo concejal debe votar. “Yo hago mis intervenciones, se que queda mi micrófono abierto y la concejala Coloma comienza a intervenir y yo me reclamo a mí mismo, que no se puede hacer eso”.

“Porque las ideas deben ponerse en la mesa, las ideas hay que debatirlas, hay que confrontarlas, esa es la manera figurada de lo que yo dije”, afirmó Reina. En su cuenta de Twitter, inmediatamente pidió disculpas públicas: “Reconozco mi error y reitero mis sinceras disculpas a Luz Elena”.

Cómo lo manifieste en el seno del Concejo Metropolitano y como lo hice personalmente, reconozco mi error y reitero mis sinceras disculpas a @ZULNELEA. Mis expresiones jamás estuvieron encaminadas a aupar violencia en su contra, sino a debatir ideas. — Luis Reina Chamorro (@LuisReinaCh) January 11, 2022

Por otro lado, la concejala Luz Elena confirmó a este Diario que no pedirá ninguna sanción en contra del Concejal, pues “la sanción moral es suficiente” afirmó. Además, dijo que todavía no entiende cómo puede interpretarse ese comentario como una metáfora. “Lo que sí tiene que quedar claro, es que no podemos y no vamos a tolera la violencia política”

Coloma también reiteró en que Quito necesita ideas y propuestas, no este tipo de “horrores” como lo calificó. Por otro lado, el alcalde Santiago Guarderas también comunicó su postura en twit que mencionaba que rechaza “tajantemente cualquier acto de violencia contra la mujer”.

Rechazamos tajantemente cualquier acto de violencia contra la mujer. El Concejo Metropolitano debe ser un ejemplo para la sociedad en el respeto a los derechos de las mujeres. Mi solidaridad con @ZULNELEA, amiga y compañera de gran aporte para el crecimiento de la ciudad. pic.twitter.com/uR8BkcMgLm — Santiago Guarderas (@santiguarderas) January 11, 2022

Al concejal Luis Reina se le consultó sobre la calificación de su comentario como ‘acto de violencia contra la mujer’, pero inmediatamente él lo negó. “Eso está mal, es una forma, a ver… Cuando yo estoy comprometido con un trabajo yo puedo decir: Démosle duro hasta terminar la jornada… Es un sentido figurado, no dejarse doblegar por el cansancio”.

Coloma por su parte confesó que estaba concentrada en los apuntes sobre la ordenanza que se estaba tratando en el concejo y no cree que lo que dijo haya tenido que generar ese comportamiento. “Cuando escuché eso, me quedé estupefacta” Además, no sintió que era el espacio pertinente donde podía reclamar o esperar aclaraciones. “Porque creo que Quito es más importante y Quito merece respeto y yo seguí con mi intervención“

A pesar de recibir las disculpas por parte del concejal Luis Reina, Coloma consideró esta situación como ‘una alerta’, debido a que para ella, esa no es forma de hacer política.

Varios concejales también dieron su opinión, como Eduardo del Pozo que publicó en su cuenta de twitter que: “Lo visto hoy en el Concejo de Quito es una canallada al puro estilo de Luis Reina.”. Por otro lado, Juan Manuel Carrión dijo que “hay que actuar con decencia aun cuando no nos escuchan”.