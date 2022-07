La oposición se disputa la designación de nuevas autoridades de la Asamblea

La asambleísta Yesenia Guamaní se despidió de la vicepresidencia del Legislativo, el jueves 14 de julio del 2022. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Roger Vélez. Redactor (I)

Mario Ruiz, Patricia Sánchez y Peter Calo, tres de los seis asambleístas autodenominados rebeldes de Pachakutik, integran la primera terna que fue puesta en la mesa de negociaciones para la primera vicepresidencia del Legislativo.

La intención de los asambleístas afines al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, no es captar la segunda vicepresidencia, cargo del que fue defenestrada Yeseña Guamaní (ID), el 14 de julio pasado.

Ellos más bien apuntan a la primera vicepresidencia, que está vacante desde el 31 de mayo, cuando Virgilio Saquicela (Ind.) la dejó para ocupar la Presidencia, tras la remoción de Guadalupe Llori (PK).

Entre las atribuciones del primer vicepresidente está asumir la Presidencia, en caso de ausencia temporal o definitiva de Saquicela.

Sus aliados de las bancadas del correísmo (Unes) y del Partido Social Cristiano (PSC) todavía no toman una decisión. A los cinco disidentes de la Izquierda Democrática (ID), más bien, les interesa ocupar el puesto que dejó Guamaní.

Para la elección se requiere de 70 votos, mayoría que estos grupos reunieron con holgura al destituir a Llori (con 81 votos) y Guamaní (con 83) por supuesto incumplimiento de funciones, pero que no deja de ser un crucial escenario.

“Lo único que pedimos es que se respete la terna y el que mejor pueda consensuar con los otros bloques por el bienestar de la Asamblea y del pueblo ecuatoriano”, enfatizó Peter Calo.

A Mireya Pazmiño, José Cabascango y Darwin Pereira, quienes también son parte de los rebeldes, sus coidearios les pidieron mantenerse en sus puestos como presidentes de las comisiones de Régimen Económico, Garantías Constitucionales y primer vocal del CAL, respectivamente.

Pazmiño era la primera opción, pero la estrategia tuvo un giro. “No he declinado. Pero se ha mandado una primera terna para ver cuál es la posibilidad con los compañeros. Luego de eso habría que ver si se envía o no (otra), de acuerdo con lo que digan. Todavía no se han pronunciado respecto a los tres nombres”, mencionó la legisladora.

Posiciones en definición …

La coordinadora de bloque de Unes, Marcela Holguín, aseguró que “todo es posible”, pero que eso depende de consensos con el resto de fuerzas políticas para “darle la vuelta a la imagen de la Asamblea”.

Holguín aseveró que en su bancada hay voces de que deberían contar con un espacio en las vicepresidencias, al ser la bancada más numerosa (47), por lo que no descartan esta opción. Pero están “absolutamente abiertos a que sean otras fuerzas políticas que puedan ocupar estos espacios”.

Aunque su coidearia Jahaira Urresta aseguró que no pugnarán por la vicepresidencia. Los disidentes de la ID ven en Johanna Moreira una opción para la segunda vicepresidencia.

En caso de concretarse deberá renunciar a la cuarta vocalía del CAL. La nueva vacante abriría la puerta a que el PSC tenga espacio en el organismo. “Es un escenario que estamos analizando”, sostuvo Moreira.

Jorge Abedrabbo, del PSC, consideró que su bancada cuenta con la legitimidad para optar por cualquier vicepresidencia, pero su coordinador, Esteban Torres, se inclina por una vocalía en el CAL.

En el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) cada puesto es importante para definir la agenda parlamentaria, que incluye la calificación de proyectos y pedidos de juicio político. Pero uno es más estratégico que otro.

“Ya verá el país los resultados. Ahora están a dentelladas peleándose por esos cargos. Ya veremos cuánto dura esa mayoría”, pronosticó Wilma Andrade, de la ID.

El oficialismo y los asambleístas orgánicos de la ID descartaron participar de las negociaciones. En Pachakutik, que en mayo del 2021 llegó a una alianza con estos bloques para la designación de autoridades, hay opiniones divididas.

La Ley no establece un plazo para estas designaciones. Sin embargo, Saquicela prevé convocar al Pleno la semana del 18 de julio.