La ONU invita a que los diálogos sean de tipo permanente

El plazo para la realización de diálogos Gobierno-indígenas fue establecido en 90 días. Ha transcurrido la mitad del período. Foto: Patricio Terán / El Comercio

Agencia EFE (I)

Representantes de los indígenas que participan en las mesas de diálogo con el Gobierno cuestionaron este 31 de agosto de 2022 la falta de resultados -en su criterio- en las conversaciones desarrolladas hasta el momento, que comenzaron tras firmarse el acta de paz que puso fin a las protestas de junio.

El reclamo se hizo público en la instalación de la mesa sobre Justicia y Derechos Colectivos, en la que participó el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas-ONU para Asuntos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Francisco Calí Tzay.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, aseguró que hay una “enorme preocupación” por la falta de resultados en las cinco mesas abiertas hasta el momento.

Y detalló que -a juicio de las organizaciones- “en el tema de combustibles se siguen dando largas; en alivio financiero, si bien es cierto hay una resolución, pero en la práctica no pasa nada”.

También aseguró que no se ha concretado el control de precios solicitado para 44 productos prioritarios de los 352 de la canasta familiar, y subrayó que han presentado una propuesta para garantizar el precio de sustentación de los productos de los campesinos.

Sin embargo -puso como ejemplo- los campesinos siguen vendiendo a USD 0,09 la libra de papas, mientras las grandes cadenas de comercio lo hacen a USD 0,80. “No es posible que los campesinos sigamos subsidiando al país”, afirmó el dirigente.

Por ello, estaba previsto que en la reunión general de coordinación de la tarde de ayer plantearan que no se abran más mesas si no se resuelve sobre la metodología de trabajo establecida hace 15 días.

El Presidente de la Conaie aclaró que con las mesas de diálogo instaladas tras las protestas, no pretenden resolver los problemas del país, pero sí están a la “altura de resolver los temas más sentidos” por los cuales salieron a las calles los 18 días; lo dijo en referencia a las manifestaciones de junio, que se tornaron violentas.

Diálogo permanente

Las mesas técnicas de diálogo tienen un plazo de 90 días para llegar a acuerdos en torno a los 10 puntos del pliego de demandas planteado por las nacionalidades indígenas.

“Vamos a agotar en este tiempo, estos 90 días, para resolver por esta vía los problemas más sentidos”, dijo Iza al considerar que se debe institucionalizar un espacio de diálogo permanente.

Por su parte, el relator de la ONU invitó a que “las mesas de negociación no solo sea para 90 días, (que) sea una mesa de negociación permanente para que los pueblos indígenas y el Estado tengan una puerta abierta de diálogo y de comprensión”, sugirió.

Tras dar la bienvenida al relator, el representante del Ejecutivo, Homero Catanier, abonó que el diálogo “debe ser una herramienta inagotable en una democracia” y apoyó la propuesta de que el diálogo no se limite a los 90 días sino “que sea permanente”.

El funcionario consideró que no es adecuada la narrativa de Iza, relativa a que las mesas no están dando resultado, pues -dijo- se han desplegado acciones para el control de precios y se ha ofrecido una tarifa social, en telecomunicaciones e Internet, entre otros asuntos.

“Lamentablemente, considero que decir, a mitad del partido, pasados 45 días si no me gustan como están las cosas, me levanto y me voy, no es lo responsable”, anotó al señalar que el Gobierno debe actuar con responsabilidad, con base en sus competencias y sus limitaciones legales y presupuestarias.

Ello -añadió- “porque, por un lado se dice no a la minería, no a la ampliación de la frontera petrolera, pero, por otro lado, se pide más subsidios”.

Reacciones

Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), solicitó al Gobierno y a las organizaciones indígenas que sean corresponsables del avance y los resultados de los diálogos, en los que la Iglesia Católica actúa como mediadora.

El relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para Asuntos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Francisco Calí Tzay, dijo que las organizaciones indígenas tienen “una gran capacidad de resiliencia y son fuentes de soluciones innovadoras”.

El funcionario internacional apuntó que ojalá sus palabras puedan contribuir para que se pueda seguir en el camino de la búsqueda de la paz, la reconciliación en Ecuador, luego de la violencia de junio.