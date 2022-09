Mesa de coordinación reprogramó fechas para evacuar temas de las mesas de diálogo abiertas. Foto: Karina Sotalin / EL COMERCIO.

Karina Sotalín (I)

La mesa de coordinación del proceso de diálogo determinó que las mesas de derechos colectivos y de seguridad se suspendan mientras se resuelven los temas de las cinco mesas abiertas hasta el 9 de septiembre. Así lo confirmó Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), este 31 de agosto de 2022.

"Lo que corresponde a derechos colectivos y a seguridad se suspenden hasta poder concluir con las cinco mesas que están aperturadas. Hemos dicho al Gobierno: seamos honestos, las mesas que tienen resultados, hay que decir que hay resultados; las mesas que no tienen resultados, ha que decir que no hay. Por lo tanto, no podemos tener aperturadas las mesas eternamente", manifestó Iza luego de culminada la reunión de evaluación en la que participaron las autoridades del Gobierno, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y la dirigencia indígena, en la mesa de coordinación.

Luis Mullo, dirigente de la Fenocin, señala que en la mesa de coordinación se determinó resolver las cinco mesas de diálogo que están abiertas hasta el 9 de septiembre.



Iza refirió que hay la predisposición de concluir el diálogo dentro de los 90 días de plazo, pero exigió que hasta el 9 de septiembre el Gobierno entregue "en las condiciones que sea" las respuestas a las demandas de las cinco mesas. Estas son: Focalización de subsidios a los combustibles; Banca pública y privada; Control de precios; Energía y recursos naturales; y Fomento productivo.

Por su parte, Samuel Lema, dirigente de la Feine, advirtió que si hasta la fecha determinada no hay respuestas del Ejecutivo hasta allí habrán acompañado el diálogo. Pero se tendrá que tomar una decisión colectiva del movimiento indígena, pues "si hasta el día 9 no existen avances ¿tendrá sentido seguir en el diálogo?, puntualizó. Con ello dió a entender que el diálogo se podría romper.

La mesa de banca pública y privada ya cerró, no obstante para las organizaciones indígenas, en particular para la Fenocin, aún hay temas pendientes por solventar como la condonación de deudas de hasta USD 10 000. En general, sobre esta mesa cuestionan que los acuerdos en la práctica no se cumplen.

El ministro de Gobierno subrogante, Homero Castanier, en la mañana de este 31 de agosto defendió que sí hay respuestas en las mesas: "Tal vez muchas de ellas no son las que aspiran a que sean acogidas. Pero de eso no se trata el diálogo. No se trata de imposiciones, de que si no me gusta, me levanto y me voy. Todas las mesas han tenido respuestas a las propuestas".

Nuevo cronograma

Una comisión se encargó de redefinir el trabajo de las mesas abiertas. La de focalización sesionará el 6 y 7 de septiembre; control de precios el 8; fomento productivo el 7 y el 8; energía el 5, 6 y 7; y el 9 se firmarán las actas de estas mesas, en las que se dejará sentado tanto los acuerdos como los disensos, dijo Luis Mullo, de la Fenocin.

Además, con los facilitadores del diálogo se reprogramó la apertura de las mesas restantes. La de Derechos colectivos y la de Seguridad se retomarán en la semana del 12 al 19 de septiembre. Esto dado que este 31 de agosto las autoridades de la Iglesia Católica las declararon instaladas. La de Salud y la de Educación Superior dialogarán desde el 21 al 28 de septiembre; y la de Empleo se trabajará desde el 30 al 7 de octubre.

Al final de esta jornada no hubo declaraciones de autoridades del Gobierno.