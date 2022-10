Ministro de Trabajo exhorta a la Fenocin a preocuparse de los desempleados

Donoso cuestiona intenciones de movilización porque influiría en el desempleo, defiende el proyecto de reforma laboral. Foto: Twitter del Ministerio de Trabajo.

Karina Sotalín (I)

Patricio Donoso, ministro de Trabajo, exhortó este jueves 27 de octubre del 2022 al presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinoza, para evitar movilizaciones en procura de los desempleados. El funcionario habló de la generación de 508 000 empleos.

Donoso aseguró en una entrevista en radio Única que, a pesar de las voces críticas, el Gobierno ha logrado generar 508 000 plazas de empleos. El Ministro hizo referencia a los últimos registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) sobre el empleo en el Ecuador, hasta septiembre de 2022.

El Ministro señala que también incrementó el número de afiliados al Seguro Social. “Defendemos los derechos de los trabajadores y de los no trabajadores”, resaltó al referirse a quienes se encuentran en la informalidad.

En ese contexto, envió un mensaje: “Yo sí exhorto a los dirigentes sindicales, a aquellos que hablan de paro. Al señor Gary Espinoza que acaba de hablar de que va a hacer un paro en noviembre, le quiero pedir a ellos que se preocupen de los desempleados. Ellos también tienen parientes que no tienen empleo”.

Donoso reconoció que es una Ley y no un acuerdo ministerial la que otorga mayor seguridad jurídica en temas de empleo. Pero ante la falta de una ley laboral moderna, se han emitido acuerdos en la materia, aseguró.

Reforma laboral

El titular de la Cartera de Trabajo señaló es consciente de que, en la Asamblea Nacional, el Ejecutivo no cuenta con los votos necesarios para aprobar un proyecto de reforma laboral. “Sería un error enviarlo si no se tiene los votos porque no podría volverse a tratar después de un año”, agregó.

Por ello dialogaba con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) sobre las reformas. El Gobierno plantea una ley laboral enfocada en quienes no tienen empleo, pero los sindicalistas no habrían aprobado. Proponían que exista un solo Código de Trabajo, no dos. No obstante, ese diálogo quedó suspendido con el gremio debido al paro nacional de junio, señaló Donoso.

Luego, en la mesa de Derechos laborales, entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, se abordó el tema. Donoso presidió la delegación, pero criticó que surgió un problema cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) planteó “todo o nada” respecto a sus pedidos. Luego, finalmente volvieron a la mesa y la cerraron el 14 de octubre, último día del proceso de diálogo. Según el acta final, hay 15 acuerdos.

En cuanto a los legisladores, Donoso también les insiste en encontrar una solución sobre la problemática laboral. Para el funcionario, Ecuador es uno de los pocos países que tiene “la absurda prohibición del trabajo por horas” en la Constitución. Es una de las reformas que plantea la propuesta del Ejecutivo. Señaló que eso sería adecuado cuando hay ciudadanos que migran al extranjero, dispuestos a trabajar por horas.

A la par, mencionó la renovación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Anteriormente, el FUT y del Parlamento Laboral Ecuatoriano denunciaron que el Ministerio de Trabajo influyó en calificar a último momento a organizaciones para que postulen candidatos de los asegurados. “El proceso electoral no lo llevamos nosotros”, sostuvo Donoso.

Aseguró que se actúa con celeridad. En los 17 meses de gestión, se han calificado a 3 323 organizaciones y quedan más de 50 por calificar.

