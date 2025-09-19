El Ministerio de Salud Pública (MSP) expidió la noche del jueves 18 de septiembre un Acuerdo Ministerial en cuanto a la emergencia por desabastecimiento de medicamentos en la red de salud pública.

Acuerdo Ministerial para la compra de medicamentos

El MSP expidió el Acuerdo Ministerial 00031, el cual dispone a todas las instituciones que integran la Red Pública Integral de Salud (RPIS) realicen las gestiones necesarias para agilizar el proceso de aprovisionamiento de medicamentos.

Además, de bienes estratégicos en salud y servicios conexos. Mediante el Acuerdo, también se pide que se evalúe la situación institucional a fin de que se determine la pertinencia de efectuar la declaratoria de emergencia referente a la adquisición de medicamentos.

El Ministerio de Salud añadió que se encuentra levantando información para poder iniciar la contratación por emergencia, en cumplimiento con la disposición presidencial emitida mediante Decreto Ejecutivo No. 133 por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.

Mediante este decreto, el presidente Daniel Noboa dispuso al Ministerio de Salud Pública, en ejercicio de sus responsabilidades y competencias, que efectúe el análisis correspondiente en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Esto, con el fin de determinar la procedencia de emitir una resolución motivada que declare una situación de emergencia con relación a la adquisición de medicamentos, bienes estratégicos en salud, y los servicios conexos para garantizar su disponibilidad y acceso.

La Cartera de Salud ratificó su compromiso y resaltó que trabaja de manera ágil para atender el sistema público de salud y brindar a los usuarios la continuidad de servicios de calidad y procesos transparentes.

COMUNIDADO OFICIAL | Informamos a la ciudadanía sobre el Acuerdo Ministerial 00031. pic.twitter.com/DRYBGfnfL2 — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) September 19, 2025

