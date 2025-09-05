El Gobierno, a través del Comité Nacional de Salud Pública (Consap), informó que reforzó el control de la venta de medicamentos fuera de los hospitales, y dio a conocer los primeros resultados de los operativos, este viernes 5 de septiembre de 2025.

El control de los medicamentos fuera de los hospitales

Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), informar que se reforzaron los controles fuera de los hospitales.

La medida se toma con el apoyo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, (Arcsa).

Ya existen los primeros resultados de los operativos que se han hecho para encontrar medicamentos robados en mercados clandestinos fuera de los hospitales.

Hubo 298 establecimientos intervenidos, de los cuales 13 tienen incumplimientos, 4 clausuras, 1968 unidades de medicamentos y dispositivos médicos decomisados y 2 198 inmovilizados.

Indicó que estos operativos permitieron capturar a una persona que laboraba en el Hospital Monte Sinaí y que próximamente enfrentará a la justicia.

“Esta detención nos permitirá encontrar a otras personas que colaboraban en estos robos. Menos robos equivalen a más medicamentos en las manos y en los tratamientos de todos los ecuatorianos y de todos los afiliados”, agregó.

Compra de medicamentos y atenciones médicas

Sobre la compra masiva de medicamentos, Lama aseguró que están comprometidos con la atención y el abastecimiento para los afiliados.

“Vamos a realizar las compras masivas en tiempo récord, pero cumpliendo los plazos que establece la ley y con transparencia”, expresó Lama.

Respecto a las atenciones médicas, Lama señaló que uno de los problemas era que los médicos trabajaban dos, tres o cuatro horas, no ocho horas, como corresponde a un empleado público.

“Esto se acabó. Se acabó la vagancia. No podemos permitir funcionarios públicos que trabajan menos de lo que corresponde. Estos médicos serán investigados y se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes”, aseguró.

Lama destacó que en todos los hospitales se han impuesto matrices de atención de consulta externa para que haya más atenciones, más tratamientos y más acceso a la salud.