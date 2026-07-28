Ley que agiliza la adopción pasó el segundo debate en Asamblea

La Asamblea Nacional de Ecuador tramita en segundo y definitivo debate el proyecto de reforma a la Ley de Adopción, que tiene como objetivo reducir a menos de un año los procesos de adopción de menores de edad.

Objetivos del proyecto de ley que agiliza la adopción que se tramita en segundo debate en la Asamblea

Esta iniciativa busca hacer el proceso más rápido y eficiente, beneficiando a niños, niñas y adolescentes en el país.

El proyecto plantea varios cambios significativos:

Reducir los plazos de los trámites de adopción a un máximo de 1 año, como lo informó EL COMERCIO el 17 de julio de 2026.

Sancionar con multas el incumplimiento injustificado de los plazos establecidos.

Ahorra recursos y reduce la burocracia en el proceso.

Fortalecer la reinserción familiar de forma segura.

Otorgar becas a jóvenes que cumplan 18 años sin haber sido adoptados.

Sanciones

Los servidores judiciales o funcionarios públios que retrasen el proyecto podrán ser sancionados.

Los servidores judiciales recibirán multas de hasta 10% de su remuneración; los funcionarios públicas podrían recibir sanciones entre 100 y 500 dólares.

En caso de reincidencia, podrían ser destituidos de sus cargos.

Reducción de plazos a menos de una año

Para el proceso de adopción se establecen dos meses para que la Policía Especializada ubique a padres o familiares de hasta el tercer grado de consanguinidad.

Además, 45 días para que la Unidad Técnica de Adopciones emita el informe sobre la situación del niño, niña o adolescente declarado en adoptabilidad; 45 días para resolver la idoneidad de los aspirantes a adoptar.

Plazo de 40 días para desarrollar el proceso de emparentamiento entre la familia y el menor; tres días para que el Registro Civil inscriba la sentencia de adopción y hasta seis meses para intentar una reinserción familiar cuando corresponda.

Protección y derechos de los menores

Diana Jácome (ADN), presidenta de la Comisión de Transparencia, explicó que la nueva ley busca reforzar la protección de niños y adolescentes.

La normativa pretende agilizar los procesos para evitar que menores regresen a entornos donde existan antecedentes de violencia o abuso. Además, se prohibirá que agresores sexuales puedan adoptar, estableciendo nuevas causales de protección.

Aspectos legales y beneficios adicionales como becas

Jácome afirmó: “Ningún niño volverá con su agresor y nadie podrá someterlo a un cambio de sexo biológico”. La propuesta también aclara que la Constitución permite la adopción solo para personas de distinto sexo o para personas solas heterosexuales.

Asimismo, el proyecto incluye beneficios como becas para jóvenes que deben retirarse de casas de acogida al cumplir 18 años y que no han sido adoptados. En total, el proyecto cuenta con 22 artículos y reforma cuatro cuerpos legales con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de adopción en Ecuador.

Votación de aprobación

Tras un corto debate, a las 15:40, Diana Jácome mocionar la votación el proyecto reformatorio para la agilización de la adopción.

El proyecto fue aprobado con 118 votos afirmativos, hubo 25 abstenciones, cero negativos y cero negativos.

El proyecto de Ley que agiliza la adopción en Ecuador aprobado por la Asamblea será remitido al presidente Daniel Noboa para su aprobación o veto total o parcial.

Ley de Adopción en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Qué cambios propone la reforma a la Ley de Adopción que debate la Asamblea Nacional de Ecuador?

El proyecto propone reducir los procesos de adopción a un máximo de un año e incorporar sanciones para quienes retrasen injustificadamente los trámites.

La iniciativa se encuentra en segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional y busca hacer más eficientes los procedimientos de adopción en Ecuador. Además de acortar plazos, contempla medidas para disminuir la burocracia, fortalecer la protección de niños y adolescentes y establecer beneficios adicionales para jóvenes que no hayan sido adoptados.

❓¿Cuánto tiempo duraría el proceso de adopción en Ecuador si se aprueba la nueva ley?

El proceso de adopción tendría un plazo máximo de un año.

El proyecto establece tiempos específicos para cada etapa: dos meses para localizar familiares, 45 días para los informes técnicos y la evaluación de los adoptantes, 40 días para el proceso de emparentamiento y tres días para la inscripción de la sentencia de adopción en el Registro Civil. También contempla hasta seis meses para procesos de reinserción familiar cuando correspondan.

❓¿Qué sanciones recibirán los funcionarios que retrasen los procesos de adopción?

Los funcionarios y servidores judiciales podrán recibir multas económicas y, en caso de reincidencia, ser destituidos de sus cargos.

La propuesta establece multas de hasta el 10% de la remuneración para servidores judiciales y sanciones de entre 100 y 500 dólares para funcionarios públicos que incumplan los plazos sin justificación. El objetivo es garantizar que los trámites se desarrollen dentro de los tiempos establecidos por la ley.

❓¿Qué beneficios contempla la reforma para los jóvenes que no sean adoptados antes de los 18 años?

El proyecto contempla la entrega de becas para jóvenes que egresen de casas de acogida al cumplir la mayoría de edad sin haber sido adoptados.

Esta medida busca brindar apoyo a quienes dejan el sistema de protección estatal al cumplir 18 años. La propuesta reconoce la necesidad de ofrecer herramientas que faciliten su acceso a oportunidades educativas y favorezcan su inclusión social y desarrollo personal.

❓¿Qué medidas de protección incorpora la reforma a la Ley de Adopción para niños y adolescentes?

La iniciativa incluye nuevas causales de protección y prohíbe que personas con antecedentes de agresión sexual puedan adoptar.

Según la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, el proyecto busca evitar que niños y adolescentes regresen a entornos donde hayan existido antecedentes de violencia o abuso. La reforma también incorpora disposiciones relacionadas con la protección integral de los menores dentro del sistema de adopción ecuatoriano.

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