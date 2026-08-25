Katherine Pacheco asume como nueva cuarta vocal del CAL en la Asamblea Nacional

En el marco de la reestructuración interna de la Asamblea Nacional del Ecuador, este martes 25 de agosto de 2026, la asambleísta de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Katherine Pacheco Machuca, fue posesionada como la nueva cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La designación se concretó para cubrir la vacante dejada por Steven Ordóñez (independiente-aliado ADN), quien presentó su renuncia al cargo para participar como candidato a la Prefectura de El Oro.

Designación de la cuarta vocal del CAL de la Asamblea Nacional

La moción para designar a la legisladora fue planteada formalmente en el Pleno por el asambleísta independiente Edwin Jarrín.

Previamente, en las negociaciones políticas internas se barajó el nombre del legislador de Imbabura Pablo Jurado (independiente-aliado ADN), aunque dicha opción no prosperó.

Finalmente, Pacheco obtuvo el respaldo de 84 votos a favor para asumir funciones, tras lo cual la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, realizó la toma de juramento y posesión oficial.

Cuestionamientos legales y posturas de las bancadas

La elección de la legisladora de ADN generó debate parlamentario en torno al quinto inciso del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), el cual estipula que, de no existir bancadas suficientes para nominar a los cuatro vocales, se podrá proponer a integrantes de la Asamblea que no pertenezcan a las bancadas ya representadas en la mesa.

Durante la sesión, el bloque de la Revolución Ciudadana (RC) votó en contra de la moción. Por su parte, el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, justificó la postura de su bancada señalando que se violentó la normativa legal vigente, subrayando que tener la mayoría de votos no faculta a transgredir la ley.

Integración actual del Consejo de Administración Legislativa

Tras la posesión de la cuarta vocal del CAL, el máximo órgano de administración parlamentaria quedó conformado por siete autoridades legislativas:

Mishel Mancheno (ADN)

(ADN) Esteban Torres (ADN)

(ADN) Carmen Tiupul (Pachakutik)

(Pachakutik) Sade Fritschi (ADN)

(ADN) Samuel Célleri (antes PSC, aliado ADN)

(antes PSC, aliado ADN) Mónica Salazar (antes RC, aliada ADN)

(antes RC, aliada ADN) Katherine Pacheco (ADN)

Competencias y atribuciones del CAL en el Parlamento

Como máxima instancia administrativa y decisoria del Legislativo, el CAL tiene entre sus atribuciones calificar los proyectos de ley que ingresan a trámite, sugerir al Pleno la conformación de comisiones ocasionales y elaborar y aprobar el presupuesto institucional.

Asimismo, este órgano es el encargado de admitir o descartar las solicitudes de juicio político y procesar las quejas administrativas y disciplinarias presentadas en contra de los asambleístas.

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