Karla Saud responde por el caso Progen y plantea una pregunta sobre el dinero

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Los cuestionamientos por el caso Progen y la situación de su esposo, José Walther Manrique Suárez, recibieron respuestas de Karla Saud en X el 1 de octubre de 2026. La lobista afirmó que ambos han sido perseguidos y amenazados, y rechazó los señalamientos en su contra.

Manrique quedó libre después de una audiencia en España, un día después de su detención por Interpol. El arresto del 30 de septiembre estuvo relacionado con una orden de ubicación y detención con fines de extradición emitida por Ecuador.

Karla Saud rechaza los señalamientos sobre Progen

Al reaccionar a una publicación sobre la libertad de su esposo, Saud aseguró que existen acciones para silenciarlos.

“Perseguirnos, amenazarnos, amedrentarnos, es la manera de querer callarnos. Porque claro que sabemos mucho. Los ineptos y corruptos son ellos. Todo es falso, inventado, creado. Pero la verdad saldrá a la luz. Y eso es lo que no quieren”, escribió.

Perseguirnos, amenazarnos , amedrentarnos, es la manera de querer callarnos ! Porque claro que sabemos mucho , Los ineptos y corruptos son ellos ! Todo es falso , inventado , creado ! Pero la verdad saldra à la Luz ! Y eso es lo que no quieren ! — Karla Saud (@karla_saud) October 1, 2026

En sus mensajes, Saud sostuvo que quienes los cuestionan tendrán que “rendir cuentas al país” y los calificó de “ineptos y corruptos”.

Los cuestionamientos a Neira y los contratos investigados

La captura de Manrique había sido anunciada el 30 de septiembre por José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública. El funcionario lo identificó como presunto coautor del caso Progen y atribuyó la detención al trabajo de la Policía de Ecuador y de Interpol.

“Otra buena noticia para el Ecuador, los responsables de la crisis energética vendrán a rendir cuentas al país”, publicó Neira.

Ante ese mensaje, Saud señaló a los exministros de Energía Roberto Luque e Inés Manzano. “Los responsables son sus amigos Roberto Luque e Inés Manzano. Los delincuentes son ustedes”, escribió.

Dentro del caso Progen se investigan presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense durante la crisis energética de 2024.

Los acuerdos, que sumaron alrededor de 150 millones de dólares, contemplaban la instalación de centrales de generación térmica en El Salitral, en Guayaquil, y en Quevedo.

Desde septiembre de 2026, Saud utiliza su cuenta para responder a cuestionamientos relacionados con esta causa. El perfil fue creado en septiembre de 2015 y tiene menos de 50 seguidores. Hasta junio de 2023, sus publicaciones incluían apenas algunos mensajes sobre la crisis en Esmeraldas.

Saud afirma que demandaron a Progen en Estados Unidos

En una publicación del 2 de octubre de 2026, Karla Saud afirmó que fueron los primeros en demandar a Progen en Estados Unidos y ofreció enviar la demanda certificada. “Nosotros fuimos los primeros en demandar a Progen en Estados Unidos !”, escribió. También sostuvo que demostrarán su versión ante los tribunales.

Nosotros fuimos los primeros en demandar a Progen en Estados Unidos ! @janethinostroza con gusto le puedo enviar la demanda certificada ! ASI que esa narrativa falsa , inventada NO ES REAL y lo vamos a demostrar en Los tribunales ! Ya basta de querer enganar, comfundir a Los… https://t.co/6VVgsAiPVM pic.twitter.com/YkGxn2KnJQ — Karla Saud (@karla_saud) October 2, 2026

Según su relato, buscó a ministros, un viceministro y gerentes para denunciar lo que estaba pasando, pero no obtuvo una respuesta. Además, aseguró que enfrenta persecución, acoso y amedrentamiento, afirmó que han intentado matarla tres veces y señaló que tardó en hablar por miedo.

Al referirse a los recursos, Saud pidió que se persiga e investigue a los dueños de Progen, a quienes señaló como receptores de un 70 %. “Quién les pago y por qué?”, cuestionó. Estas afirmaciones corresponden a su versión publicada en X.

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