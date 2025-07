José De La Gasca renunció al cargo de Ministro de Gobierno este martes 29 de julio de 2025. En una carta pública, dirigida al presidente Daniel Noboa, el funcionario explicó sus motivaciones. Minutos después, la Presidencia dio a conocer que Zaida Rovira, hasta ahora Gobernadora de Guayas, es su reemplazo.

Más noticias:

La renuncia al cargo de Ministro de Gobierno de José De La Gasca y el reemplazo de Zaida Rovira

El ministro de gobierno, José De La Gasca, renunció a su cargo la tarde de este martes 29 de julio de 2025.

De La Gasca dirigió una carta pública al presidente Daniel Noboa en el que le dice que: “Con gratitud y profundo respeto, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Gobierno”.

Luego, hace un recuento de su gestión al frente de esta cartera de Estado, encargada de crear puentes con los sectores sociales y políticos para lograr gobernabilidad.

Le puede interesar: José de la Gasca asegura que la Ley de Inteligencia ‘no persigue la libertad de expresión’

Agradece al Presidente, al Gobierno, a su equipo de seguridad y a la ciudadanía.

Además, aconsejó al Gabinete y a la Asamblea.

Gestión en el Ministerio de Gobierno de José De La Gasca

De su trayectoria con Daniel Noboa, De La Gasca destacó su participación en la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en diciembre de 2023.

“Fuimos clave, como país, para aliviar una crisis humanitaria y un conflicto con graves riesgos de escalar a una guerra sin precedentes”, dijo.

Más noticias: José de la Gasca: ‘La Asamblea Constituyente es una prioridad’

Luego, en el Ministerio de Gobierno, De La Gasca señaló: “Llegamos a plantarle cara a una ‘guerra de guerrillas’ que se había gestado en su contra, donde lo peor de la clase política se entrelaza y besuquea con el crimen organizado“.

De La Gasca aseguró que se cimentó gobernabilidad en un escenario “sacudido por la polarización y la violencia”.

Se logró tender puentes en la Asamblea Nacional, sin pactos mafiosos o “narcovalijas”

También se impulsó leyes “que hoy son herramientas fundamentales para la seguridad y el desarrollo”.

Le puede interesar: Daniel Noboa designa a José de la Gasca ministro de Gobierno

El Ministro de Gobierno saliente sostuvo que se consolidó el tejido social y eso se ve reflejado en “una Asamblea distinta“.

“Dejando de saldo un país en calma y con una gobernabilidad fortalecida”, añadió.

Consejos al Gabinete y a la Asamblea

En su carta de renuncia, José De La Gasca, se dirigió al Gabinete del Gobierno de Daniel Noboa para decirles que “no se rindan, no flaqueen, no duden, mantengan el espíritu de lucha y sigan escuchando a la gente”.

A la Asamblea, le dijo: “recuerden no traicionar a sus mandantes, sean todo aquello para lo que fueron elegidos, distínganse de los odiadores y piratas de curul”.

Motivación de la renuncia

Finalmente, da a conocer que renuncia al cargo, “pero no a la causa, ni a la lucha”.

“Es momento de abrir nuevos desafíos, de recuperar la vida que congelé por servir a los ecuatorianos“, indicó.

“Desde donde me encuentre, seguiré luchando con la misma pasión con la que llegué al servicio público: por un Ecuador con instituciones que protejan, no que traicionen; con líderes que sirvan, no que se sirvan”, agregó.

A continuación, puede leer la carta de renuncia de José De La Gasca, completa:

Zaida Rovira, nueva Ministra de Gobierno

La Presidencia de la República informó que el presidente Daniel Noboa designó a la hasta ahora Gobernadora de Guayas, Zaida Rovira, como la nueva Ministra de Gobierno, con la firma del Decreto Ejecutivo 67.

“Su amplia y reconocida trayectoria en el sector público respalda esta designación y garantiza una gestión comprometida y eficaz”, señaló el Gobierno.

Rovira fue Ministra de Inclusión Económica y Social y, luego, Gobernadora de Guayas.