Jorge Yunda pierde derechos políticos

La noche de este viernes, 19 de agosto de 2022, el precandidato a la Alcaldía de Quito, Jorge Yunda perdió sus derechos políticos, lo que trunca su reciente anuncio de volver a la contienda electoral en 2023. Esta decisión fue tomada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El exalcalde confirmó este hecho a través de su cuenta de Twitter, en donde señaló que "me han quitado mi derecho a ser candidato, pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir, gracias Quito por el respaldo."

Cuantos intereses estaban en juego si me dejaban ser candidato, la democracia en el país no existe, entre gallos y media noche y en fin de semana me han quitado mi derecho a ser candidato pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir, gracias Quito por el respaldo. pic.twitter.com/mjSBa5ybZd