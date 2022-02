Izquierda Democrática (ID) plantea ajustes a temporalidad en ley del aborto por violación

Roger Vélez. Redactor (I)

Junto al presidente del partido, Guillermo Herrera, y su excandidato presidencial Xavier Hervas, la bancada de la Izquierda Democrática (ID) intentó dar una muestra de unidad sobre el proyecto de Ley para despenalizar el aborto por violación este martes 8 de febrero del 2022.

La rueda de prensa se dio en el salón de los expresidentes de la Asamblea. Acudieron casi todos, menos la ponente del proyecto, Johana Moreira, el excoordinador del bloque Alejandro Jaramillo, ni Dalton Bacigalupo.

Los dirigentes negaron un fraccionamiento de la bancada, pero anunciaron que “una mayoría” de sus 15 integrantes apoyarán el informe de mayoría –asimismo- de la Comisión de Justicia, que preside Jaramillo.

#Asamblea | "No somos una iglesia para dejar en libertad a nuestros asambleístas del bloque", dice el presidente de la ID, Guillermo Herrera, al anunciar que "una mayoría" respaldará el informe de mayoría sobre el proyecto de ley del #aborto por violación



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/WUObXZQjIt — El Comercio (@elcomerciocom) February 8, 2022

Aunque no precisaron cuántos comparten esta posición, señalaron que esperan hasta el día de la votación lograr la unanimidad. El jefe de bloque, Marlon Cadena, negó haber suscrito el informe de minoría que impulsa su coideario Bacigalupo con Sofía Espín, del correísmo, y Ricardo Vanegas, de Pachakutik.

Los plazos planteados vs. los del informe

Yeseña Guamaní, integrante del bloque y segunda vicepresidenta de la Asamblea, condicionó el respaldo a que en el texto de votación se incluyan otros plazos para la interrupción del embarazo por violación: hasta 20 semanas de gestación para niñas de hasta 14 años de edad; 18 semanas para adolescentes de 14 a 18 años y hasta 16 semanas para mayores de 18 años de edad.

No obstante, la propuesta de mayoría de la Comisión de Justicia sugiere que en el caso de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar hasta la semana 22 de gestación. Y en el caso de las mujeres de 18 años en adelante podrá aplicarse este procedimiento hasta las 20 semanas de gestación (5 meses).

“La ID es un partido político y las decisiones difíciles deben tomarse de manera orgánica, no somos un club social, no somos una iglesia para dejar en libertad a nuestros miembros”, sostuvo Guillermo Herrera, quien reconoció que uno de los legisladores ha solicitado acogerse a la libertad de conciencia en este tema.

Hervas responde a cuestionamientos

Por su parte, Xavier Hervas negó haber cambiado de criterios en relación a que una mujer pueda decidir si continúa o no con el embarazo en caso de violación y que no sea criminalizado. Al ser consultado por qué bloqueó de sus redes sociales a varias activistas, adujo que lo hizo por recibir groserías.

“El diálogo es lo que siempre debe primar. Ahora, cuando comienzan los insultos, el diálogo termina. Yo no he bloqueado a una persona porque ha pensado diferente a mí, le he bloqueado por ser grosera”, manifestó.