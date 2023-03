Informe contra Guillermo Lasso tiene apoyo y detractores en Asamblea

La comisión del caso Encuentro aprobó el informe que recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Foto: Asamblea

Roger Vélez

El informe que recomienda el juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, no satisface a las bancadas legislativas, pero la mayoría lo apoya. Mientras, el oficialismo y el Frente Parlamentario Anticorrupción restaron validez al documento y creen que no supone una amenaza para Lasso.

Las reacciones se dieron este jueves, 2 de marzo del 2023, un día después de que la Comisión Ocasional liderada por el correísmo y sus aliados entregara sus conclusiones y recomendaciones.

El coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe, aseguró que su bancada votará a favor, como una muestra de lucha contra la corrupción, aunque mencionó que está incompleto y dijo que presentarán otras pruebas.

“Vamos a votar a favor del informe, pero que quede evidenciado que ese informe no tiene toda la verdad, porque lo que pasó más allá, lo que pasó en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Correa, no tiene el informe”, complementó Mario Ruiz, asambleísta de este bloque.

La investigación se centró en una trama de corrupción en empresas públicas y en la filtración de un informe reservado de la Policía que aluden al círculo cercano del Gobierno de Lasso.

El coordinador de bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, confirmó que también votarán a favor, pese a que no están de acuerdo con una de las dos causales planteadas por la Comisión en contra del Jefe de Estado.

“Encontramos méritos para un enjuiciamiento político al Presidente de la República por la causal establecida en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, en un grado de comisión por omisión”, señaló. Esa parte se refiere a delitos contra la administración pública.

Sin embargo, Torres apuntó que no encuentran méritos para que Lasso sea interpelado “por supuestos delitos contra la seguridad del Estado y tampoco por el tipo penal de Traición a la Patria”.

Solo con el respaldo del PSC y Pachakutik, el correísmo se asegura más de 70 votos para que el informe sea aprobado por el Pleno, en la sesión prevista para este sábado. No obstante, ese paso no constituirá ni el llamamiento a juicio político ni el inicio de uno, porque todo dependerá de un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.

“Es un tongo”

El Frente Parlamentario Anticorrupción calificó a este informe como “un tongo” y, al igual que el oficialismo, duda que pueda avanzar hasta poner en vilo el futuro del presidente Lasso.

El asambleísta Fernando Villavicencio, quien lidera este Frente, cree que el texto pudo ser elaborado por los líderes del correísmo desde fuera del país.

“Puedo decir, sin lugar a equivocarme, que gran parte de ese informe fue fabricado por este grupo de prófugos en México y Bélgica”, señaló.

Villavicencio manifestó que la Comisión Ocasional se tomó parte de la investigación paralela realizada por este Frente, sin llamarlos a comparecer.

“Esta es la pobreza documental, que no es más que un homenaje a la ignorancia y a la estulticia (…). La doctora Apolo le da clases a esa comisión multipartidista de cómo llevar adelante un proceso para impartir justicia”, acotó.

Ricardo Vanegas (PK), otro integrante del Frente, advirtió a los comisionados que pudieron haber incurrido en “falsedad ideológica” al haber adjuntando publicaciones en redes sociales que resultaron falsas.

“Aprueban el informe con redes sociales y documentos falsos para justificar lo que no pudieron, no investigaron, no presentaron pruebas”, concordó Juan Fernando Flores, coordinador del oficialismo.

Entre las pruebas el informe recoge un tuit al que Leonardo Cortazar, delator de la trama de corrupción en empresas públicas, catalogó de falso.

Comisión se defendió

La mayoría de la Comisión del denominado caso Encuentro reaccionó enseguida. Su vicepresidenta, Mireya Pazmiño, del ala radical de Pachakutik, abrió la posibilidad de presentar una queja para que Villavicencio sea sancionado.

“Nosotros estamos yendo a la parte política. Que no se trate de desprestigiar el trabajo de la Asamblea”, anotó Pazmiño.

Después de que el informe sea aprobado, Viviana Veloz (Unes) manifestó que los mismos miembros de la Comisión presentarán el pedido de juicio político. Pazmiño advirtió que si este mecanismo no prospera les quedan otras alternativas como la capacidad mental del Presidente y las calles.

