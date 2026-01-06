Un altercado entre legisladores de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC) interrumpió la sesión 057 del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, este martes 6 de enero de 2026, durante el primer debate del proyecto de ley de repetición. El hecho ocurrió cerca de las 12:15 y obligó a suspender temporalmente la sesión.

Incidente por cruce verbal durante la intervención de Andrés Castillo en el Pleno de la Asamblea Nacional

El incidente se originó mientras el asambleísta de ADN, Andrés Castillo, intervenía en el pleno y aludió al legislador de la RC, Comps Córdova, con expresiones que generaron rechazo en esa bancada. Tras esas declaraciones, Córdova se levantó de su curul y exigió respeto, con el respaldo de varios legisladores correístas que reclamaron a gritos desde sus puestos.

Durante el intercambio, Castillo continuó con su intervención, mientras los asambleístas de la RC increpaban desde el pleno. La situación elevó la tensión y obligó la intervención del presidente de la Asamblea, Niels Olsen.

Intervención de Niels Olsen y suspensión de la sesión por incidente en la Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, pidió silencio y respeto en el pleno, y recordó que todas las fuerzas políticas tuvieron espacio para intervenir en el debate. Sin embargo, minutos después, los legisladores de la RC se levantaron de sus curules y se acercaron al sector de ADN para increpar a Castillo.

En medio del cruce, Comps Córdova golpeó con el puño el borde de una curul, lo que motivó la intervención de la Escolta Legislativa para resguardar el área.

La situación derivó en reclamos directos al presidente del Parlamento desde el estrado, lo que llevó a Olsen a exigir respeto y ordenar la suspensión de la sesión por 15 minutos.

Disculpas y reanudación del debate

Tras reinstalarse la sesión, Andrés Castillo ofreció disculpas públicas por lo ocurrido y también lo hizo con Comps Córdova, aunque cuestionó las interrupciones durante el debate.

En su réplica, el legislador de la RC rechazó expresiones que consideró injuriosas y sostuvo que no se puede tolerar racismo ni afectaciones a la dignidad en el Pleno, al tiempo que aceptó las disculpas.

El debate del proyecto de ley se retomó posteriormente. Al cierre de la sesión, Niels Olsen calificó lo ocurrido como inaceptable y ofreció disculpas a la ciudadanía, señalando que el país no eligió a los asambleístas para protagonizar ese tipo de incidentes.

