La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de Transparencia Social este 26 de agosto de 2025, en el Pleno, después de rendir un homenaje póstumo a la legisladora Mariuxi Sánchez, de la Revolución Ciudadana. La propuesta es la cuarta calificada como económica urgente que envía el Ejecutivo.

Durante la sesión, las intervenciones se centraron en la sexta disposición transitoria, que incluye a las deudas que mantienen las empresas públicas en liquidación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este punto generó observaciones por parte de legisladores, especialmente de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC).

Observaciones sobre la Ley de Transparencia Social y el IESS

El asambleísta Alfredo Serrano, del PSC, advirtió que la disposición transitoria plantea exonerar capital, intereses y recargos de las obligaciones pendientes de las empresas públicas en liquidación con el IESS.

Señaló que este mecanismo equivale a una condonación de deudas del Estado con el instituto, lo que a su criterio vulnera el artículo 372 de la Constitución.

Serrano recordó que el IESS no pertenece al Gobierno, sino a sus afiliados, y dijo que la Asamblea estaría cometiendo una inconstitucionalidad si aprueba la propuesta en esos términos. Añadió que la Corte Constitucional podría pronunciarse en contra de la norma en caso de que el artículo sea aprobado.

Riesgos señalados en la disposición

Según Serrano, la transitoria no solo contempla multas o recargos, sino también el capital adeudado por las empresas públicas en liquidación. Indicó que se desconoce el monto que se estaría perdonando y que esta falta de claridad representa un riesgo para el patrimonio del IESS.

El legislador también cuestionó el procedimiento parlamentario seguido, al señalar que algunas reformas incluidas no fueron discutidas en el primer debate y que, por tanto, se rompe la unidad de materia.

Texto de la sexta disposición transitoria

El proyecto de Ley de Transparencia Social establece en su sexta disposición transitoria lo siguiente:



“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no podrá cobrar multas y/o recargos a las instituciones del Estado o empresas públicas que reciban dentro de sus pasivos los pagos de aportes, fondos de reserva y demás que corresponda a los trabajadores, empleados o servidores públicos, de las instituciones del Estado que, por liquidación pierdan o se elimine su personería jurídica. Esta disposición incluye obligaciones de capital adeudado, intereses y demás recargos legales a los que hubiere lugar”. Asamblea aprueba la Ley de Transparencia Social con 78 votos El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 78 votos afirmativos el Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, calificado como urgente en materia económica. .@VivianaVelozEc observa el proyecto económico urgente #LeyTransparenciaSocial, y alerta sobre inconstitucionalidades. Agrega: “Esta Asamblea debe proteger la Constitución y los derechos de todos los ecuatorianos” pic.twitter.com/CcIpoarObh — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 26, 2025 La norma establece un marco jurídico para promover la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (Ossf), con vigilancia a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Durante el debate, legisladores como Liliana Durán, Alfredo Serrano, Paola Cabezas y Viviana Veloz cuestionaron la inclusión de disposiciones que podrían ser inconstitucionales, mientras que otros como Sergio Peña, Andrés Guschmer y Mario Zambrano defendieron que la ley fortalece a las organizaciones responsables y previene el uso indebido de recursos.

