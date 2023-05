Henry Cucalón rechaza resolución de oposición para juicio a Guillermo Lasso

Henry Cucalón rechaza resolución que oposición presente para sustentar juicio a Lasso. Foto: Ministerio de Gobierno.

Redacción Elcomercio.com

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, destacó que el informe de la Comisión de Fiscalización concluye el archivo del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Pero cuestionó que este martes, 9 de mayo de 2023, en la Asamblea Nacional la oposición presente una resolución para continuar con el proceso.

A las 10:45 de este 9 de mayo iniciará la sesión 868 del Pleno del Legislativo para conocer los memorandos sobre la falta de votos que hubo en la Comisión para aprobar el informe. El Pleno también resolverá sobre el juicio planteado contra el Mandatario.

Cucalón no se opone al desarrollo del juicio, incluso dijo en radio Única que preveían el escenario y por eso Lasso decidió defenderse en el Pleno, cuando sea la etapa correspondiente.

“No tengo problema en que haya juicio. Mi posición y la del Gobierno, de indignación, es que la base para que haya juicio no sea ese informe (de la Comisión) sino una resolución que van a insertar hoy. Es donde radica la diferencia”, cuestionó.

En la convocatoria a la sesión, se indicó que se aplicará el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La norma dice: "Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional".

Esto requerirá para su aprobación de la mayoría simple, según el artículo 8 de la misma ley que define como mayoría simple al voto favorable de la mitad más uno de los asambleístas que estén presentes en la sesión del Pleno.

“Es la infame posición de querer darle vida al juicio con una resolución que la van insertar hoy. Eso es un atropello a la ley a la lógica”, sostuvo Cucalón.

Este 9 de mayo los legisladores harán una votación sobre la procedencia del juicio, pero el funcionario del Gobierno espera que tanto hoy como el día de la votación sobre la censura los asambleístas no acusen a Lasso “sin sustento”.

Gobierno desacredita supuesto peculado

Lasso es enjuiciado bajo la acusación de un presunto delito de peculado, por un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con Amazonas Tankers, para el transporte de crudo. La oposición señala que el Jefe de Estado habría participado en un supuesto perjuicio para el Estado.

Pero Cucalón expresó que hasta el momento no se ha demostrado cuál fue el robo directo de los fondos públicos en beneficio de Lasso.

En ese contexto, el ministro criticó que la oposición quiere destituir al Mandatario sin prueba. “La prueba madre por la cual se sustenta la acusación y por lo que la Corte Constitucional señaló que era mínimamente verosímil (el juicio) no existe. No existe porque no hay firma del contrato”, resaltó.

Este 9 de mayo Cucalón cumple tres meses al frente del Ministerio de Gobierno y ratificó su misión de evitar que Lasso sea censurado y que no existan los 92 votos para aquello.

Más noticias en:

Visita nuestros portales: