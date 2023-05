Oposición asegura mayoría para que continúe juicio político contra Guillermo Lasso

Virgilio Saquicela (ind.) en diálogo con los coordinadores del PSC, Esteban Torres, y Mauricio Zambrano, del correísmo, en el hemiciclo legislativo. Foto: cortesía

Roger Vélez

La oposición en la Asamblea calcula que habrá más de 70 votos para que continúe el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, a pesar de que la Comisión de Fiscalización no aprobó un informe para esta causa.

Las bancadas del correísmo (Unes) y del Partido Social Cristiano (PSC), que impulsan esta causa, pueden garantizar 60 votos, al controlar 47 y 13 curules, respectivamente. La sesión donde se tomará la resolución está prevista para este martes 9 de mayo del 2023, a las 10:45.

Pachakutik, la segunda bancada más numerosa, concentra 25 asambleístas. Entre sus integrantes hay criterios divididos, pero nueve de ellos anticiparon este lunes en un comunicado que votarán "por la continuidad del juicio político y la destitución de Lasso".

Darwin Pereira, Patricia Sánchez, Dina Farinango, Salvador Quishpe, Isabel Enríquez, Joel Abad, Fernando Cabascango, Salvador Maita y Pilar Llano, alterna de Peter Calo, quien enfrenta un proceso por supuesta violación, suscribieron el comunicado.

Con eso, la oposición prevé que existan más de 70 votos (mayoría absoluta del Pleno) para aprobar la resolución. Aunque el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), dispuso que solo se requiera mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes en la sesión del Pleno.

“Más de 70 votos hay en este momento. Con el pronunciamiento de Pachakutik, ya el tema va aclarándose”, aseguró a EL COMERCIO el legislador socialcristiano Pedro Zapata, uno de los proponentes del juicio político.

Discrepancias en Pachakutik

Darwin Pereira, de Pachakutik, aseguró que su bancada debe acatar la resolución del consejo ampliado del movimiento indígena de respaldar esta causa, aunque reconoció que hay criterios divergentes.

“Hay compañeros que están pensando no votar, y aunque se les consultó estaban dudando; entonces, firmamos los que estamos seguros de nuestro voto”, dijo el legislador a este Diario.

Pereira, quien ocupa la segunda vicepresidencia de la Asamblea, manifestó que se trata de una decisión clave “porque si no se consiguen los 70 votos para llamarlo a juicio político (a Lasso), allí muere todo”.

“Hay que entender que son dos momentos distintos. El uno es para recién llamarlo a juicio político, ya que no tuviéramos que ir a este paso si la Comisión hubiese recomendado juicio político, ya viniera directamente el Presidente”, señaló.

En la bancada de la Izquierda Democrática (ID) todavía no hay un pronunciamiento.

Falta de informe

En cuanto a la falta de un informe de la Comisión para esta causa, el socialcristiano Pedro Zapata dijo que “la máxima autoridad de la Asamblea es el Pleno, por lo tanto, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa les corresponde pronunciarse a los 137 asambleístas”.

El sábado pasado, el informe borrador del equipo de asesores de la Comisión de Fiscalización alcanzó 4 votos a favor y 5 en contra, por lo que no fue aprobado. El texto recomendaba no dar paso al enjuiciamiento político contra Lasso, al señalar que el mandatario "no incurrió" en peculado, como lo acusa la oposición.

Si la Asamblea resuelve llamar a juicio político a Lasso, el mandatario deberá presentarse al Pleno para defenderse. Una eventual censura y destitución dependerá de una mayoría calificada, es decir, de 92 votos, una cantidad que aún es incierta para la oposición.

